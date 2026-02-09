《微醺大飯店1980s》打造復古華麗夜總會 他與邵雨薇激吻「壓力不小」

影集《微醺大飯店1980s》呈現復古華麗的夜總會，李國毅（左起）、邵雨薇和施柏宇組成「飯店三劍客」。（一念電影提供）

改編自廣受好評沉浸式劇場 IP 的影集《微醺大飯店1980s》，集結李國毅、邵雨薇、施柏宇、蔡思韵、黑嘉嘉、李沐和王碩瀚等演員，將劇場的核心魅力轉化為跨越時空的動人故事，探討「如果人生可以重來一次的想像。」

今天釋出前導預告，以一句「你相信人可以穿越時空嗎？」揭開序幕，描述黑嘉嘉飾演的Z世代女孩曲欣意外接通一通電話，動了時空開關，將故事帶回1980年代霓虹閃爍的港都。在象徵夜生活巔峰的「安娜琪夜總會」，各色人物背負過去的傷痕與祕密在此交會。當穿越成為改寫命運的契機，曲欣逐步揭開飯店內交錯的愛恨，與眾人在港都夜色中重新審視人生的抉擇。

廣告 廣告

李國毅、邵雨薇、施柏宇組成「飯店三劍客」，李國毅飾演繼承微醺大飯店的總經理葉浩軍，性格理性且壓抑，劇中除了跟邵雨薇有激吻戲，還與施柏宇有肢體打鬥，情感張力在理性面具下層層堆疊，他直呼：「真的太辛苦又太過癮！」飾演副總劉曉萍的邵雨薇則從記者轉向隱姓埋名的第二人生，身處政治氛圍緊張的年代，因為跟家人的理念衝突身陷掙扎，一句「我們每天都在懸崖邊上跳舞，我指望什麼未來？」道盡角色內心的迷惘與堅持。

影集《微醺大飯店1980s》中，李沐（左起）和黑嘉嘉有不少對手戲。（一念電影）

施柏宇飾演在飯店擔任經理的魏仕倫，具跑船經歷，個性直率浪漫，並同時升格當爺爺，跟黑嘉嘉飾演年齡相仿的祖孫，在黑嘉嘉穿越後相遇。施柏宇笑稱，黑嘉嘉戲裡戲外都給他一種「很會頂嘴的孫女感」，跨時空的成為串起故事的重要關鍵。首度挑戰重頭戲的黑嘉嘉除了造型有所突破，更在導演引導下精準演繹串聯1980年代與現代的核心人物。

以《泥娃娃》成為破億鬼后的蔡思韵飾演來自香港的當紅女星梁如嫣，個性敢愛敢恨。為貼合角色背景，她特別調整語調、加重港式腔調，並挑戰走秀與演唱橋段。王碩瀚飾演愛慕梁如嫣的純情音樂才子簡家輝，為呈現鋼琴演出情節，特別加緊練習親自上陣演奏，劇組原本安排手替老師，他笑說：「只能對手替老師很抱歉，讓他休息了一整天。」

李沐飾演的春子幾乎以台語演出，開拍前劇組幫忙安排眾多課程，除了台語課、肢體課，也應劇情需要上了口琴課，直呼「角色難度太高」。她飾演歷經日治時期、走過時代更迭的女性，從過去穿越到未來，除了精神上的衝擊，還有情感上的困惑。

蔡思韵在影集《微醺大飯店1980s》飾演來自香港的當紅女星，展現巨星丰采。（一念電影提供）

美術指導由以《商魂》獲金鐘獎的鄭予舜擔任，從視覺設計、飯店空間到夜總會的繁華舞台，細膩還原舊時代的迷人氛圍。 導演洪子鵬繼《商魂》後再度挑戰時代劇，透露「劇情將在權力與人性糾葛中注入更多親情與友情的溫暖」，並探討「如果人生可以重來一次」的想像。

《微醺大飯店1980s》今同步曝光海報，由設計師方序中與山姆打造，以插畫風格揉合飯店建築與音樂節奏，將酒杯、領結、樂器與三位主演藏入畫面，邀觀眾拼湊八〇年代的劇情線索。畫面透過深淺層次與模糊物件，營造酒後的朦朧視覺，中央人影似浮若墜，定格在穿越時空的關鍵瞬間。隨著飯店門面敞開，邀請觀眾化身時光旅人，步入這場風華絕代的微醺之旅。

影集《微醺大飯店1980s》海報以插畫風格揉合飯店建築與音樂節奏 。（一念電影提供）

本劇由一念電影、絡思本娛樂製作拍攝，高珈琳、徐志怡擔任聯合製作人，金鐘獎編劇吳洛纓操刀。獲文化部影視局、文策院國發基金和高雄人支持。中華電信股份有限公司、驚喜製造股份有限公司、劉教授婦產科診所、富生生有限公司、馬崇展以及許多深耕高雄並支持在地文化事業的企業品牌如台畜敦南股份有限公司、三餘創投股份有限公司、舊振南食品股份有限公司、樺達奶茶（樺澺茶行有限公司）共同出品。更多相關資訊請關注官方社群。

更多鏡週刊報導

每檔獨舞必有一個動作 吳義芳觀察身體書寫舞蹈人生

超狗身世大公開！ 《超少女》攜手萌犬「氪普托」登場

藉孩童視角凝視獨裁體制 《總統的蛋糕》素人演員被迫踏上危險旅程