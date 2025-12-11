微醺福摩市異國餐酒趴 免費入場

台灣地酒將於微醺福摩市現場展出，彰顯在地釀造的多元風格與特色表現。（市府提供）

記者黃文記∕歸仁報導

由大台南會展中心主辦的首屆「微醺福摩市 Formosa Wine & Dine：異國餐酒趴」即將於十二日登場。台南向來以多元飲食文化著稱，這次活動以多國餐酒品牌與文化元素匯聚台南，展現城市的國際交流能量與創意生活風貌。

「微醺福摩市 Formosa Wine & Dine 」將於十二日至十四日在大台南會展中心東廣場登場，免費入場，並推出三款活動限定價套票。作為首屆推出，今年集結超過八十個餐酒品牌，邀請民眾在年末最繽紛的時節，走進國際餐酒文化的精彩世界，同時帶動觀光與商業活絡，為台南冬季增添全新的城市亮點。

本屆活動規劃多國餐酒主題區，涵蓋台灣、日本、法國、德國、澳洲等地的知名品牌與特色風味，並由法國在台協會商務處、吉刻市集、台灣釀酒人協會等單位共同協力，一同打造跨國交流的豐富內容。無論是清爽細膩的日本清酒、濃郁優雅的法國葡萄酒、風格鮮明的德國啤酒、來自南半球的澳洲佳釀，或台灣在地釀造的創新酒款，都能在現場一次品飲。

活動還有多款人氣冬季美食，包括米其林必比登推薦店家的人氣料理、奇遇餐車推出的限定美味、世界盃聖誕麵包大賽冠軍團隊的烘焙主廚楊世均（布雷夫烘焙）的冠軍麵包，以及多家特色攤位呈現的暖胃冬季佳餚。

除了豐富的餐酒展出，活動也安排多項精彩節目，讓民眾在輕鬆愉悅的氛圍中度過美好時光。

主辦單位為了回饋民眾，在活動期間，同步推出好禮抽獎活動。提前索票即可參加抽獎，有機會獲得飯店住宿券、在地品牌禮盒等多項好禮。

（禁止酒駕）（飲酒過量，有害健康）