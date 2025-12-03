微醺綠洲！ZEST TAIPEI餐酒館近台北101 下酒菜健康美味、龍舌蘭燉飯誘人

「ZEST TAIPEI」是一家標榜健康下酒菜的餐酒館，鄰近台北101，低消1杯飲料即可享受宛如城市秘境般的微醺綠洲。(ZEST TAIPEI提供)★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

疫後全球餐飲圈興起一股微醺風潮，在台灣，餐酒館如雨後春筍般崛起。近期，在台北101附近，一家標榜健康下酒菜的餐酒館「ZEST TAIPEI」開幕，除了可看到101跨年煙火的地理優勢，餐酒館白天就營業，賣起價格親民的商業午餐，低消1杯飲料即可享受宛如城市秘境般的微醺綠洲。

很健康的餐酒館是個怎樣的概念？相當令人好奇，行政主廚吳成宗(Andy)分享創辦人開店的概念，「ZEST TAIPEI」其實是一家以餐酒館為核心定位的都會小餐廳，業者希望在都會繁忙節奏中打造一處能讓人放慢腳步的小綠洲，「美食不該只是果腹的過程，而是一種療癒日常的方式。」Andy如此下註解。秉持著美食可以療癒人心的理念，主廚堅持以健康、美味、輕鬆為初衷，打造有別於傳統過油、過鹹的下酒菜，改用低油、更講究食材原味的烹調方式，讓下酒菜同時兼具健康與美味。

Andy主廚堅持以健康、美味、輕鬆為初衷，改用低油、更講究食材原味的烹調方式，讓下酒菜同時兼具健康與美味。(陳韻萍攝)

主廚Andy從西班牙代表性的TAPAS小食文化汲取靈感，以小份共享、能與酒款互相襯托的思維為主軸，由此延伸出地中海飲食料理的框架，他以新鮮原型食材、橄欖油、各類香草，讓料理風味平衡，讓菜餚與酒款能在味蕾上對話，而不是彼此蓋過。

必吃的招牌料理「天使紅蝦奶油海膽燉飯」，香氣堆疊的燉飯搭配香煎過的生食級阿根廷天使紅蝦，視覺、味覺與嗅覺都誘人。(陳韻萍攝)

琳瑯滿目的菜色中，店家推薦必吃的招牌料理「天使紅蝦奶油海膽燉飯」，燉飯融入新鮮海膽奶油與帕瑪森起司，堆疊不同香氣的濃郁，搭配香煎過的生食級阿根廷天使紅蝦，香氣馥郁勾人食慾；暖黃與橘紅色的主視覺非常吸睛，奶香與鮮甜海味交織，呈現濃郁卻平衡的深遂風味。

「伊比利豬頸龍舌蘭燉飯」是主廚的得意之作，燉飯上桌後立刻淋上墨西哥龍舌蘭酒，賦予整道料理醇厚迷人的酒香味。(陳韻萍攝)★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

必吃推薦還有「伊比利豬頸龍舌蘭燉飯」，這道佳餚堪稱主廚的得意之作，菜餚一端上桌，立於其上的龍舌蘭酒杯宣示著它與眾不同的強烈存在感，這款燉飯創新結合西班牙與墨西哥經典，香菜賦予燉飯清新口感，搭配油脂豐潤的伊比利豬，墨西哥辣椒與綠辣椒則是為燉飯帶來辣度；主廚創新嘗試，燉飯上桌後立刻淋上墨西哥龍舌蘭酒，酒香醇厚、清香微辣，肉質鮮香，草本與米飯的乳化口感，成為饕客口耳相傳的創意佳餚。

「干貝明太子鐵鍋烘蛋 」是主廚的私房好菜，結合日式海鮮與西班牙烘蛋，干貝、明太子讓風味更奢華。(陳韻萍攝)

另一道「干貝明太子鐵鍋烘蛋 」也是主廚的私房好菜，日式海鮮與西班牙烘蛋結合，透過鑄鐵鍋烘烤，濃郁的蛋香襯托出干貝與珍珠馬鈴薯的鮮美鬆綿，口感細膩滑嫩；外層則帶有微微焦脆的金黃色澤，而明太子的鹹香更提升了整體風味，干貝、明太子的加持，讓這款日西結合的烘蛋有了更豐富有質感的口感層次。

以日式味噌為發想改良的「梅花豬左鳳梨腐乳」，以台灣原生梅花豬為主角，搭配台南關廟豆腐乳與蔭鳳梨，再以客家酒釀點綴，展現主廚的料理創意。(陳韻萍攝)

在堅守地中海飲食健康本質的同時，主廚Andy也注入東方思維創意，以日式味噌為發想改良的「梅花豬左鳳梨腐乳」，以台灣原生梅花豬為主角，搭配台南關廟豆腐乳與蔭鳳梨；厚切梅花豬經火炙燒，微酸微甜的琥珀色醬，宛如替豬肉上了一層釉色，加上客家酒釀的點綴，整體風味更顯柔軟、圓潤，鹹中帶甜很唰嘴，香菜苗則是讓口腔味道帶出草本清新的香氣。

Andy主廚外燴、派對餐食經驗豐富，店內也提供企業小型包場與客製化派對小食，提供民眾更多的餐敘選擇。(陳韻萍攝)

「ZEST TAIPEI」掌杓的主廚Andy，10多年前在「好樣」任職行政主廚，以精準品味與創新手法，引領台灣文青餐飲潮流。當時文青市場尚未成熟普及，享用Brunch早午餐輕食也才開始慢慢養成，但Andy與當年的原團隊已將咖啡館、輕食、選品店及精品外燴巧妙結合，創下不少標竿；也因為主廚的外燴、派對餐食經驗豐富，店內也提供企業小型包場與客製化派對小食，提供民眾更多的餐敘選擇。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

