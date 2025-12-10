生活中心／綜合報導

冬日微涼的空氣伴隨燈飾亮起，台北街頭迎來一年中最迷人的節慶氛圍。對歐美家庭而言，布朗尼（Brownie）象徵「分享與祝福」，是聖誕節上不可或缺的經典甜點：新鮮出爐的布朗尼切成小方塊、撒上糖粉，綁上緞帶送給親友，那股濃郁的可可香與微微酒韻，已成為跨越世代的冬日記憶。

今年冬季，布朗尼專賣店將這份經典節慶儀式帶進台北街角，以品牌精神「自由、創新、不拘小節」打造出專屬於台灣的美式聖誕場景。門市換上奢華金紅聖誕裝飾，搭配聖誕花圈及紅色蝴蝶結，一踏入便能感受濃厚的美式節慶氣息，成為今年最具話題的聖誕拍照地標。除了場景亮點，同步推出兩款冬季甜點禮盒，還首度跟知名威士忌品牌合作，以及人氣回歸的「布朗尼爺爺聖誕禮盒」。從酒香可可的微醺層次，到節慶造型的療癒趣味，為台北冬季增添最浪漫、最具節慶儀式感的美式聖誕風景。

微醺耶誕更浪漫！ 「布朗尼聯名禮盒」跨越世代 成冬日記憶

布朗尼專賣店推耶誕限定口味（圖／業者提供）門市換上金紅盛裝，門口三棵耶誕樹一路延伸至店內，搭配聖誕花圈與紅色蝴蝶結，營造出如同紐約、芝加哥冬季街角的甜點餐酒館氛圍。夜間燈飾亮起後，加上週末與聖誕限定 DJ 演出，使整間店搖身成為台北最具「美式節慶感」的拍照與約會地點。吸引不少民眾前來拍照，形成專屬於台北的聖誕街景，為冬日城市添上一抹現代卻溫暖的浪漫。

微醺耶誕更浪漫！ 「布朗尼聯名禮盒」跨越世代 成冬日記憶

業者首度與威士忌品牌合作，增添「成人專屬」耶誕氛圍（圖／業者提供）除了微醺布朗尼系列，節慶限定造型布朗尼，由品牌人氣角色「布朗尼爺爺」領銜，搭配五款應景風味、以及節日巧克力片裝飾，也是交換禮物與節日送禮具儀式感的選擇，無論是聖誕夜、跨年夜或農曆新年，甜點與酒香永遠是節慶中最動人的組合，在這座城市的冬夜裡，每一次拍照、每一口甜點、每一抹微醺，都多了一點故事與溫度，成為今年的聖誕節最浪漫、最具儀式感的節慶記憶。

