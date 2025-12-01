微電車事故增加 竹市警加強執法

新竹市微型電動二輪車（簡稱微電車，舊稱電動自行車）交通事故發生受傷人數一一四年一至十月份較前三年平均值增加二十三人，有顯著增加趨勢。經分析主要肇因是左轉彎未依規定及未保持行車安全間隔，而肇事年齡層主要集中在十六歲至二十歲之間，顯示學生族群使用微電車的交通安全問題。為保障所有用路人的安全，警方將結合執法與宣導並重，針對微電車的違規行為強化遏止，全面改善微電車使用狀況。

新竹代理市長邱臣遠昨（一）日表示，對於微型電動二輪車的交通安全相當重視，並提醒過去舊車尚未領牌的市民朋友，應儘速前往監理單位完成車輛掛牌程序，才能安全又安心。

警方針對多項常見微電車違規行為進行嚴格取締，包括影響交通順暢的「違規停車」、對自身安全構成重大威脅的「未領用號牌」，以及極易造成嚴重事故的「闖紅燈」等違規樣態。警方強調微電車體積輕巧，年滿十四歲即可騎乘，無須考取駕照，年輕人往往忽略潛在危險，但違規行為一旦發生，可能導致無法挽回的後果。