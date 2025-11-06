微電車族注意！新北河濱公園全面禁止進入 明年元旦起將開罰

現場設置告示牌，禁止微電車進入。（圖／翻攝畫面）





微電車族注意！為維護新北河濱公園內民眾安全，新北市河濱公園已公告禁止微型電動二輪車進入，宣導期從即日起至今年12月31日止，明年1月1日元旦開始，將依《道路交通管理處罰條例》開罰新台幣3百元以上，1200元以下罰鍰。

新北市政府高灘地工程管理處指出，新北市轄內的河濱公園公告適用《道路交通管理處罰條例》禁止汽機車進入，但微型電動二輪車在條例第63條規定中屬於自行車，並非屬於禁止進入的車輛類別。

現場設置告示牌，禁止微電車進入。（圖／翻攝畫面）

但新北市府考量園區為民眾重要休憩活動場所，人潮眾多，且以自行車及行人為主，縱使微型電動二輪車依道交條例以時速25公里行駛，仍易造成行人、用路人及民眾危險，另也有業者及民眾私自拆除限速設備，致有超速情形，更增危險，經多次接獲民眾與民代反映後，認定確實有禁止的必要。

廣告 廣告

另外，基於新北市、台北市為一日共同生活圈，自行車道也有串聯，台北市的河濱公園也有同步禁止微型電動二輪車進入。

高灘處呼籲，園區均已公告禁止微電車進入，並在現場設置告示牌，從明年元旦（1月1日）起，違規者將依《道路交通管理處罰條例》第73條第1項第2款「不在規定之地區路線或時間內行駛」，開罰新台幣3百元以上，1200元以下罰鍰。

現場設置告示牌，禁止微電車進入。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

新莊醉漢穿梭車陣胡言亂語！怕危及補習班學童 遭上銬保護管束

三重男鬼切大迴轉！害騎士攔腰撞上畫面曝光 等車民眾看傻眼

鶯歌死亡車禍！行人遭砂石車撞上 捲入車底拖行輾斃

