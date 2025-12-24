微風南山餐飲版圖再擴張！五大人氣餐飲新櫃齊聚 還有獨家限定菜色
記者李鴻典／台北報導
餐飲已成為百貨吸引人潮的關鍵動能，「先吃再逛」也逐漸成為主流消費習慣。微風南山看準消費者對話題餐飲的高度關注，於 B1、B2 餐飲樓層布局，一次引進鴨覓、壽司郎、圈粉鋪子、SUKIYA 及加一米飯食所五大人氣餐飲新櫃，橫跨話題烤鴨、日式壽司、高人氣丼飯與特色小吃，打造更完整、多元的餐飲陣容，更推出只有在微風才吃得到的獨家餐點，持續放大餐飲聚客效益。
鴨覓主打招牌「片皮烤鴨」料理，主廚精準掌控火候，使烤鴨外皮金黃酥脆、內裡肉汁飽滿，並從皮、肉到骨完整運用，提供「一鴨多吃」的豐富選擇。菜色設計跳脫單一框架，融合粵式與台式料理手法，打造不受侷限的多元菜系，同時推出適合分享的多人烤鴨套餐，鎖定家庭聚會、好友聚餐及節慶慶祝等多元客層。在空間規劃上，鴨覓以「港式花樣年華」為核心概念，延續品牌復古港風美學，透過緹花布、鏡面與細節裝飾，營造濃厚卻不失現代感的都會用餐氛圍，並兼顧聚餐彈性與用餐隱私。
鴨覓微風南山店亦推出多款獨家限定料理，包括沙茶炒雙腸、台味香酥雞、蜂巢芋泥蝦與椒鹽魚片，以熟悉台味結合創意手法，打造只在微風南山嚐得到的限定菜色。為歡慶新店開幕，鴨覓微風南山店於12月22日正式開幕，開幕首三日（12/22–12/24）凡至店內消費即贈紅酒單杯乙杯，並可參與烤鴨主題轉盤活動，完成指定打卡任務即有機會抽中餐飲兌換券、現金折抵優惠，最大獎更可免費將整隻烤鴨帶回家。
圈粉鋪子以潮流酸辣粉的全新姿態登場，主打「酸爽 × 麻香 × 彈滑」的上癮系爽感，從風味到視覺全面升級，打造更具記憶點的速食體驗。品牌承襲海底撈在食材選用、產品研發與服務品質上的高標準，將街頭小吃升級為兼具質感與儀式感的用餐選擇。
營運布局方面，圈粉鋪子已進駐信義市府與竹科兩大核心商圈，成功測試多元客群輪廓，並以高翻桌率、標準化流程及外帶外送雙軌並行的連鎖模型，展現快速拓店的成長潛力。慶開幕，即日起至26日期間用餐即贈20元折價券，並同步推出社群打卡活動，凡拍照打卡並標記店名，即可獲得特色飲品乙瓶，成功串聯話題聲量與來客動能。
加一米飯食所自台中起家，將熟悉而暖心的台灣滋味帶進微風南山。一碗承載台灣飲食記憶的魯肉飯，是品牌始終堅持的美味初心，從經典魯肉飯到全台獨創的「青花椒魯肉飯」，在傳統風味中注入創新巧思，呈現米飯與醬汁交融的細膩層次。
此次進駐微風南山，加一米飯食所同步推出微風獨家「香菜系列魯肉飯套餐」，包含香菜魯肉飯、香菜青花椒魯肉飯，以及搭配蒸蛋的多款組合，獲得消費者好評。慶開幕，12月30日至31日期間點購套餐即贈小菜乙份，邀請民眾走進微風南山，品嚐一碗讓味蕾滿足、心頭溫暖的「+1」滋味。
此外，預計於明年2月開幕的日系餐飲品牌，包含來自日本的迴轉壽司品牌壽司郎，由專業壽司師傅起家，秉持對食材新鮮度的高度堅持，成立 30 多年來不斷精進選材與製作工序，成為許多消費者心中「想吃壽司就會想到」的經典選擇。
同樣來自日本的丼飯連鎖品牌SUKIYA（すき家），則以經典牛丼聞名，主打快速、親民且品質穩定的日式用餐體驗。品牌堅持嚴選食材與標準化製作流程，將日式職人精神融入日常餐食之中，滿足消費者在繁忙生活中快速用餐的需求，憑藉遍佈日本及海外的據點，成為許多人日常補充能量的首選品牌。
而在台深耕邁入第7週年的壽司郎，以「美味壽司，肚子飽飽。美味壽司，幸福滿滿。」的品牌精神持續拓展據點，12月20日在新北三重區域型商場開設第55號店「壽司郎三重CITYLINK店」，藉由美味壽司走進大眾的生活節奏。
台灣壽司郎citylink三重店空間約145坪，提供224座席。店內明亮舒適、溫暖有感的用餐空間，並規劃雙人座、四至六人座位，提供適合家庭聚會、朋友小聚與單人用餐的多元座位配置。
順應耶誕節將至，壽司郎於即日起推出2款限定商品，「鮭魚聖誕樹」將生鮭魚化作耶誕樹造型，搭配星星玉子點綴，口感柔軟滑潤，視覺與味覺都完整呈現耶誕氛圍；「聖誕沙拉軍艦」則將玉米沙拉、鮪魚沙拉與蟹肉風味沙拉3種風味一次集結，層次豐富而飽滿，一口咬下能感受到綿密與脆口交錯的多重口感。
在繁忙的都會叢林中，你有多久沒有真正放鬆了？過去在輕奢懶人露營市場累積成功經驗的經營團隊，今年12月正式進軍台北信義區，以全新夜生活品牌「叢林開始酒鬼超市JUNGLE PLAY TAIPEI」」進駐ATT 4 Fun頂樓，將戶外露營的愜意氛圍搬進城市高空。
此次跨界延續「體驗型場域」的經營哲學，透過獨創的「酒鬼超市」選酒模式，主打免門票、免包廂費、免預約等三大自由主張，打造一處隨時能回歸本能、自在玩樂的世外桃源。
在 JUNGLE PLAY，表演不再是高高在上的舞台，而是陪伴大家聊天、喝酒、互動的最佳背景音。店內每週安排藝人與 DJ 現場演出，並持續策劃多元節慶主題活動。今年跨年檔期，更邀到高爾宣 OSN等人氣卡司輪番登場。憑藉得天獨厚的地理優勢，JUNGLE PLAY將是飽覽台北 101 跨年煙火的頭等艙，在酒水暢飲、音樂催化與煙火齊放的視覺震撼之下，享受最濃厚的派對氛圍。
此外，在歲末迎新的時節，人與人之間更容易感受到溫暖的流動。開元食品再度響應家扶基金會的歲末公益行動，捐贈百萬助學金、逾2萬瓶戀職人鮮奶及保久乳，將營養與祝福送往全台服務據點。每一箱物資、每一份心意，都承載著一句柔軟但堅定的鼓勵「你並不孤單，這條路上我們陪著你。」
本次家扶基金會「無窮世代」愛心大使盧廣仲，也以自身成長故事回應「陪伴」的重要。他分享童年曾感到不安、缺乏自信，時常找老家旁的廟寺、百年松樹傾訴，從中尋求一份屬於自己的安全感。直到接觸音樂後，安全感來源改為胸前抱著的吉他，不知不覺就抱著吉他表演10多年，直到發行第四張專輯，終於試著把吉他放下，看到台下大家的支持陪伴，才重新認識自己、看見自己的可能性。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
