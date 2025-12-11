社會中心／綜合報導

知名美國銀飾品牌Cody Sanderson在台灣傳出震撼業界的內部風暴。該品牌位於微風南山百貨的專櫃今年8月才遭台北地院查封，時隔不到半年，今日（12月11日）法院再度到場強制執行，現場一度爆發僵持場面。

本件糾紛起於台灣代理商 錡沛銀飾精品有限公司 驚覺市值高達數千萬元的銀飾庫存不翼而飛，而疑似侵占之人，竟是曾長期掌管品牌營運的吳姓股東兼執行長與許姓經理夫妻檔。

Cody Sanderson銀飾品牌自105年由錡沛公司代理引進臺灣，並由公司成員吳姓股東、許姓經理夫妻檔負責訂貨、庫存管理及收款。於111年進駐微風南山百貨二樓櫃位，並斥資數百萬元裝潢，於同年4月盛大開幕。為推廣品牌，錡沛公司曾邀請羅志祥、修杰楷等明星站台代言。

113年間，吳姓股東、許姓經理夫妻聯手以經營困難、持續負債為由，建議原代理商錡沛公司不再續租微風南山櫃位並停止品牌代理，但仍持續以錡沛公司名義於海外工廠下單製作大量銀飾，並要求錡沛公司支付貨款後，堆放在私人住處，甚至要求公司負責人「要用現金向自己買回商品」，行徑令人瞠目。錡沛公司於清點庫存過程，驚覺市值逾數千萬元的品牌銀飾遭吳、許夫妻二人侵占並拒絕返還。

微風南山Cody Sanderson專櫃半年內二度查封

微風南山Cody Sanderson專櫃半年內二度查封（圖／民視新聞）經調查，吳、許夫妻二人在建議錡沛公司停止營業期間，同時另行成立「創銀有限公司」，由吳姓股東私下出面與百貨接洽承接專櫃裝潢，企圖接手原專櫃裝潢與通路。

二人還被控假借品牌名義，要求錡沛公司交付所有庫存，並捏造違約爭議，索求數百萬元「違約金」，疑做為新公司啟動資金。吳、許夫妻二人後來更直接在微風南山百貨販售疑侵占自錡沛公司的商品。代理商指控：「整套操作顯示二人已經預謀已久，讓公司承受重大損害。」

吳、許夫妻二人長期債信不良，屢遭多家銀行與民間融資公司追討債務，且已有多件法院裁定核發本票裁定及支付命令在案，在侵占公司資產後，卻於社群網站貼文中配戴名牌包及首飾、名錶，錡沛公司為避免二人脫產，遂委請律師聲請假扣押，經臺北地院裁准後，於8月26日前往微風南山百貨執行查封。

不料在第一次查封執行完畢後，錡沛公司委任律師發現吳、許夫妻二人進一步有脫產行為，曾試圖由第三人掛名負責人，營造吳姓、許姓夫妻並未負責經營之假象藉以脫產。錡沛公司委任律師再度向法院聲請假扣押，經臺北地院裁定核准，於今日（12月11日）二度指揮執行處人員到場執行扣押查封。

執行過程，櫃位員工不斷聯繫許姓前經理，經百貨大樓管理人員提出租約確認確實為吳姓、許姓夫妻經營之專櫃，法院人員隨即進行查封，吳姓、許姓夫妻抵達現場後不發一語，站在一旁看員工配合查封作業。目前爭議正由法院審理中。

