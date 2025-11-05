微風女神人美心也美！幫助86歲「人間奇蹟」返家 樂當「動森居民」成員

郭源元出席《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅-台北站》展覽記者會。李鍾泉攝

「微風女神」郭源元出席《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅-台北站》展覽記者會，人美心也美的她透露，在社群上最喜歡看「動森居民」這類感人的故事，自己也是「動森居民」成員，最近一次溫暖舉動是陪著86歲的老婆婆回家。

韓國網友曾形容台灣人像遊戲《動物森友會》中的擬人化動物角色一樣，有溫柔、可愛、有秩序的特質。郭源元表示，幾個月前曾看到一個老太太站在馬路邊很久，她觀察一陣子後，覺得自己若沒有上前幫忙，晚上可能會睡不著覺，於是上前詢問，才知道老太太發燒了，不太能自己回家，於是她就一路互送對方回家。

郭源元最喜歡的卡通人物就是「愛麗絲」。李鍾泉攝

37歲的郭源元形容，自己再多活37年，歲數加起來都還沒有這位86歲的老婆婆多，突然感觸良多，覺得自己是護送一個年長智慧的「人間奇蹟」，笑說自己常有這類的「小宇宙」想法出現。

郭源元說自己從小最喜歡的卡通人物就是「愛麗絲」，覺得她以遊戲的心情，又富有冒險的精神面對一切，也是自己很嚮往的生活態度。提到演藝近況，郭源元開心分享第三本圖文書即將出版的喜訊。

郭源元喜歡關注「動森居民」暖心故事。李鍾泉攝



