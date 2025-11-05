微風女神是狼人殺之友！郭源元睡前滑脆吃瓜「粿王風波」

【緯來新聞網】「微風女神」郭源元今（5日）出席《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅台北站》展覽記者會，睡前會滑社群Threads（脆）尋創作靈感之外，也愛看有啥溫馨的小故事，不過難免會跳出「粿王風波」。她與事件3主角都沒私交，硬要講是與王子在6、7年前有一起玩過狼人殺，但私下不太會聯繫，看到新聞也不訝異，「就是看到一個新聞、故事的感覺而已」。

郭源元滑Threads激發靈感。（圖／詠威互動科技提供）

郭源元近期因溫暖故事被稱「台灣動森居民」，因日前在路邊碰到一位停在路邊很久的老奶奶，觀察了一陣子，上前詢問對方狀況，才得知對方發燒生病，剛好家就住在附近，於是決定陪著老奶奶走路回家，直到看到對方家的外傭帶她上樓才安心離開。



回想起那過程，她跟對方聊了一下天，奶奶已經86歲，激動說道：「當時我36歲，奶奶甚至比我的年紀2倍還要大！」攙扶對方的當下相當感動，她直言：「扶了一個人間奇蹟啊！」

廣告 廣告

郭源元將推出新圖文書。（圖／詠威互動科技提供）

提到近況，郭源元分享第三本圖文書即將出版，很快的會與粉絲見面，同時日前拍好的戲劇作品，計畫將在明年推出。最新的手繪創作本以愛為主題，她說：「我喜歡觸動心靈的感覺，人活著就要有喜怒哀樂的感受，這才是最真實的人生，特別是擁有愛會讓人開心，凝聚在這本書中。」



全台首創《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅台北站》，耗資3千萬元打造5公尺高的夢幻空間，11月8日起微風廣場魔幻開展，門票KKday、Klook、官方指定平台開賣。

更多緯來新聞網報導

「傷心唱出來就沒事了」巡演開跑 江美琪透露：期待台北開唱

晴天霹靂！魏如萱大方認愛小21歲男才5天 Ian緊黏舊愛若盈玩摸摸