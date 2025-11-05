微風女神曾與王子「玩遊戲」！私下交情曝光 認了難免吃瓜偷情事件

郭源元出席《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅-台北站》展覽記者會。李鍾泉攝

「微風女神」郭源元5日出席《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅-台北站》展覽記者會，坦言自己喜歡滑社群，尤其愛看Threads，被問是否有「吃瓜」近日討論度超熱的粿粿、王子、范姜彥豐三角戀？尷尬坦言「不會避免，難免會看到」。

被問到與事件三人的關聯，郭源元說都沒有合作過，但坦言6、7年前曾與王子（邱勝翊）一起玩過「狼人殺」遊戲，當時是一群人，私下也不會聯繫。對於這次事件，她也沒有太多情緒，就當是一般的新聞事件。

平常在社群上，郭源元比較喜歡看暖心的故事，或是關注其他國家的圖文創作者，自己也即將推出第三本圖文創作。另外，郭源元客串演出的新戲預計明年會播出，不過因為還不確定何時，因此也不能透露太多細節。

郭源元喜歡看暖心故事。李鍾泉攝



