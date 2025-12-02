微風新一代品牌大使Svasti聖誕封面亮相 全館會員獨享滿萬送萬點回饋
【陳揚盛／綜合報導】2025微風閃耀聖誕之星即將開跑！今年由微風新一代品牌大使Svasti擔任微風廣場聖誕封面代言人領銜登場。聖誕之星檔期活動從12/3到2026/1/4，憑微風積點禮遇會員於指定館別單筆消費達指定門檻還可享滿萬送萬點、滿千送千點！高級珠寶滿3萬元送1萬點($1000)，國際精品滿1萬元送1萬點($1000)，流行名品滿5000元送5000點($500)，香氛保養、頂級保養品、時尚鞋款滿3000元送3000點($300)。首五日還有微風聯名卡加碼，只要在12/3(三)至12/7(日)使用微風聯名卡於各館當日單筆消費達指定區域門檻，再加贈2萬點($2000)，全館滿3萬元再贈3000點($300)，超值回饋不要錯過年末最大檔。
隨著歲末節慶氣氛升溫，微風特別精選一系列聖誕約會穿搭單品，協助消費者在節日餐敘、浪漫約會與派對時刻展現最亮眼的精緻品味。本季以「金色光芒」為核心視覺，從珠寶、精品到服飾，皆以細膩光澤與冬季質感呼應聖誕氛圍，打造屬於都市男女的專屬節慶魅力。微風廣場 Buccellati Opera Tulle 黃金與紅色琺瑯耳釘以精雕金質與節慶紅調打造亮點飾品，搭配素雅的 TASAKI珍珠手鍊，透過鑽光層次堆疊出優雅氣勢，讓穿搭在夜色下更顯閃耀。兩者相互輝映，成為赴約時最自信迷人的細節焦點。
本季精選包款亦備受關注，從經典到獨家皆一應俱全。微風廣場PRADA 的Galleria以俐落輪廓與不同顏色營造出硬挺的線條感，BOTTEGA VENETA則以小巧比例突顯金黃光澤；微風南山Miu Miu 的羊羔毛手提袋為冬夜增添柔軟亮點。而男性則可選擇 Dior Saddle 黑色與藍色 Oblique 緹花拼接皮革後背包，展現都會質感與個性魅力。在服飾搭配方面，微風廣場的Saint Laurent蕾絲吊帶裙以光澤面料呼應聖誕華麗氣息，微風信義 Valentino Crepe Couture 夾克或微風南山 Celine 羊絨夾克都是非常保暖又不失造型的必備單品；男性則可選擇Thom Browne 雙色羊毛粗呢外套帶來冬季的俐落剪裁，以柔軟質地呈現節慶中的紳士風度。
今年微風閃耀聖誕之星活動中最受期待的亮點之一，非12/3起閃耀登場的「微風告白大道」莫屬，整座燈區以粉色燈光勾勒出心型樹燈，構築成一座「會發光的甜蜜森林」，浪漫氛圍層層堆疊，成為戀人、好友與家庭在年末最必拍的「冬日告白地標」。柔和的粉光隨步伐流動，讓人彷彿踏入一場只屬於冬季的粉色夢境。活動期間，只要在「微風告白大道」拍下甜蜜合照並分享至社群，即可現場參加【幸運聖誕轉盤】活動乙次，有機會獲得限量品牌好禮與餐飲券，包括泰集餐券、All SAINTS野餐墊、阿舍造型悠遊卡、發熱披肩及520主題T恤等，共計200份獎項。
微風六館也各有不同聖誕活動，微風廣場的1F電梯口有以木質小屋與冬日裝飾打造的「聖誕影像記憶照」營造溫馨氣氛，於 12/3至12/25上傳照片並標註@breezecenter，即有機會獲得「旭集雙人餐券」。微風南京有微風熊Kazemon攜手聯邦銀行的小白MYKONOS、阿舍食堂的阿飽驚喜快閃送氣球。微風信義與微風南山有限量名額的「The Scent of Christmas專屬聖誕香氛」體驗，能體驗打造屬於自己個性的擴香瓶/香氛膏。微風松高有消費滿額可兌換MOJO動物模型盲包或英國糖果屋糖果禮盒組。微風台北車站則有滿額聖誕抽獎活動，有機會抱走Philips飛利浦氣炸鍋與眾多品牌餐飲券。
更多壹蘋新聞網報導
台北遠東攜手百老匯音樂劇《巧克力冒險工廠》 創意食宿搶攻聖誕
演員體態管理不看數字！ 雷嘉汭視身體為「器皿」原因超敬業
蔡依林油畫復古女伶造型超驚豔 網驚呼「還以為是Rosé」
其他人也在看
黃金漲勢洶洶！12/2一日限時品牌日搶進價黃金，買黃金送黃金，金條、金豆最高回饋18%
黃金今年再度站上強勢浪頭！隨著市場押注聯準會 12 月可能啟動降息，全球資金湧向抗通膨資產，黃金、白銀價格持續攀升，而 AI 時代高耗能數據中心帶來的中期寬鬆預期，更被專家視為推動金銀維持高位甚至再創新高的關鍵力量，不少聰明消費者已開始尋找能「買到低點」的實惠黃金。Yahoo好好買 ・ 11 小時前 ・ 1
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星優惠一次看！
祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025聖誕、跨年嗨玩全台樂園｜優惠不斷更新｜六福村主打黑色耶誕單人票直降57折、跨年限定早鳥票399元、劍湖山雙人票激殺46折
聖誕、跨年即將到來，想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙12折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣，樂園也紛推聖誕活動！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前 ・ 5
雙12 2025前哨戰開打！韓國最強美妝保養OLIVE YOUNG限時下殺23折起！熱銷排行榜必買：GD聯名彩妝剩這款、韓妞清透「果汁妝」、「水光肌玻璃妝」
小編上個月到韓國首爾旅遊，當然要光顧一下現在最夯的OLIVE YOUNG，真的不誇張，就像台灣的便利商店密集度那麼高，而且每間都是滿滿的人！琳瑯滿目的美妝品不知道怎麼選？這篇小編化身為時尚小編，分享及示範韓妞最夯美妝趨勢，以及最新的Olive Young必買美妝品，只要手指一點OLIVE YOUNG官網，不用飛到韓國也能買！快趁全年最強檔折扣祭下手，最低用23折甜甜價就能買到時下最夯的彩妝品，follow韓星、韓妞的時尚腳步！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025聖誕交換禮物40+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
2025聖誕交換禮物推薦1千以內1千~5千5千~1萬萬元以上千元以下交換禮物推薦The Body Shop三小福果香沐浴原裝禮盒草莓嫩白沐浴膠蘊含草莓、蘆薈等90%以上天然成份萃取，泡沫細緻綿密，能溫和潔淨同時嫩白全身肌膚，洗後肌膚柔嫩不乾marie claire 美麗佳人 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
2026 Subaru 冬季健檢推出，年終購車回饋優惠續行！
即日起至2026年2月14日止，特別規劃「2026 Subaru新春健檢」活動，凡於活動期間預約回廠即可享有「迎馬年7大回饋」禮遇，除了貼心提供全車5大系統36項免費健檢外，更享指定品牌輪胎及胎壓偵測器與原廠零配件等多重優惠回饋；此外單筆消費滿額再享品牌精品好禮相贈，歡迎全台Subaru車主提前預約回廠參加新春健檢活動。2GameSome ・ 8 小時前 ・ 發起對話
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 83
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 32
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 93
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 57
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前 ・ 48
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 116
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 65
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 59
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4