微風新一代品牌大使Svasti聖誕封面亮相 全館會員獨享滿萬送萬點回饋

【陳揚盛／綜合報導】2025微風閃耀聖誕之星即將開跑！今年由微風新一代品牌大使Svasti擔任微風廣場聖誕封面代言人領銜登場。聖誕之星檔期活動從12/3到2026/1/4，憑微風積點禮遇會員於指定館別單筆消費達指定門檻還可享滿萬送萬點、滿千送千點！高級珠寶滿3萬元送1萬點($1000)，國際精品滿1萬元送1萬點($1000)，流行名品滿5000元送5000點($500)，香氛保養、頂級保養品、時尚鞋款滿3000元送3000點($300)。首五日還有微風聯名卡加碼，只要在12/3(三)至12/7(日)使用微風聯名卡於各館當日單筆消費達指定區域門檻，再加贈2萬點($2000)，全館滿3萬元再贈3000點($300)，超值回饋不要錯過年末最大檔。

廣告 廣告

隨著歲末節慶氣氛升溫，微風特別精選一系列聖誕約會穿搭單品，協助消費者在節日餐敘、浪漫約會與派對時刻展現最亮眼的精緻品味。本季以「金色光芒」為核心視覺，從珠寶、精品到服飾，皆以細膩光澤與冬季質感呼應聖誕氛圍，打造屬於都市男女的專屬節慶魅力。微風廣場 Buccellati Opera Tulle 黃金與紅色琺瑯耳釘以精雕金質與節慶紅調打造亮點飾品，搭配素雅的 TASAKI珍珠手鍊，透過鑽光層次堆疊出優雅氣勢，讓穿搭在夜色下更顯閃耀。兩者相互輝映，成為赴約時最自信迷人的細節焦點。

本季精選包款亦備受關注，從經典到獨家皆一應俱全。微風廣場PRADA 的Galleria以俐落輪廓與不同顏色營造出硬挺的線條感，BOTTEGA VENETA則以小巧比例突顯金黃光澤；微風南山Miu Miu 的羊羔毛手提袋為冬夜增添柔軟亮點。而男性則可選擇 Dior Saddle 黑色與藍色 Oblique 緹花拼接皮革後背包，展現都會質感與個性魅力。在服飾搭配方面，微風廣場的Saint Laurent蕾絲吊帶裙以光澤面料呼應聖誕華麗氣息，微風信義 Valentino Crepe Couture 夾克或微風南山 Celine 羊絨夾克都是非常保暖又不失造型的必備單品；男性則可選擇Thom Browne 雙色羊毛粗呢外套帶來冬季的俐落剪裁，以柔軟質地呈現節慶中的紳士風度。

今年微風新一代品牌大使Svasti擔任微風廣場聖誕封面代言人領銜登場。業者提供

今年微風閃耀聖誕之星活動中最受期待的亮點之一，非12/3起閃耀登場的「微風告白大道」莫屬，整座燈區以粉色燈光勾勒出心型樹燈，構築成一座「會發光的甜蜜森林」，浪漫氛圍層層堆疊，成為戀人、好友與家庭在年末最必拍的「冬日告白地標」。柔和的粉光隨步伐流動，讓人彷彿踏入一場只屬於冬季的粉色夢境。活動期間，只要在「微風告白大道」拍下甜蜜合照並分享至社群，即可現場參加【幸運聖誕轉盤】活動乙次，有機會獲得限量品牌好禮與餐飲券，包括泰集餐券、All SAINTS野餐墊、阿舍造型悠遊卡、發熱披肩及520主題T恤等，共計200份獎項。

微風信義×微風南山「微風告白大道」登場。業者提供

微風六館也各有不同聖誕活動，微風廣場的1F電梯口有以木質小屋與冬日裝飾打造的「聖誕影像記憶照」營造溫馨氣氛，於 12/3至12/25上傳照片並標註@breezecenter，即有機會獲得「旭集雙人餐券」。微風南京有微風熊Kazemon攜手聯邦銀行的小白MYKONOS、阿舍食堂的阿飽驚喜快閃送氣球。微風信義與微風南山有限量名額的「The Scent of Christmas專屬聖誕香氛」體驗，能體驗打造屬於自己個性的擴香瓶/香氛膏。微風松高有消費滿額可兌換MOJO動物模型盲包或英國糖果屋糖果禮盒組。微風台北車站則有滿額聖誕抽獎活動，有機會抱走Philips飛利浦氣炸鍋與眾多品牌餐飲券。

於微風廣場1F聖誕小屋拍照打卡，並標註@breezecenter，即有機會獲得「旭集雙人餐券」。業者提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

台北遠東攜手百老匯音樂劇《巧克力冒險工廠》 創意食宿搶攻聖誕

演員體態管理不看數字！ 雷嘉汭視身體為「器皿」原因超敬業

蔡依林油畫復古女伶造型超驚豔 網驚呼「還以為是Rosé」

