微風運河禁水域活動 民批浪費

微風運河現由新北市高灘處維管，有民眾發現水岸旁設置「禁止水域活動」告示牌，引發不滿。台灣開放水域聯盟理事長李元治指出，花大筆公帑卻禁止民眾使用，明顯浪費，可借鏡高雄市在碼頭設QR Code，民眾做好安全措施即能下水，並隔開競技與休閒水道。高灘處說明，透過登記及使用範圍管理，避免船艇相互干擾或發生碰撞。

微風運河為國際級比賽專用水道，全長1250公尺、寬140公尺、深3.5公尺，水域使用的活動項目分為民眾體驗及使用獨木舟、風浪板、滑水項目屬休閒類，以及選手訓練競速輕艇、西式划船、龍舟的競技類。

李元治指出，政府花費公帑建造碼頭、斜坡道，本來就是要提供民眾從事水域活動，但高灘處卻在水岸旁邊設置「禁止水域活動」告示牌，導致公共設施低使用率。現行規定民眾要下水划船、SUP，必須登記買保險並提供證照，划獨木舟、SUP如同在河濱公園騎自行車，屬正常休閒運動，提供證照根本是「大砲打小鳥」，無形降低民眾使用意願。

李建議，微風運河的休閒使用應全天全時段開放，隔開競技與休閒項目水道，宜蘭冬山河親水公園河道寬度與微風運河相差不多，卻允許競賽與休閒共同使用河道，可借鏡高雄愛河及蓮池潭，在碼頭邊掃QR Code，自行做好安全措施即可下水，並取消提供保險。

高灘處表示，二重疏洪道以防洪功能為主要目的，兼顧民眾多元休憩及訓練需求與使用安全前提下，為考量各水域活動特性及避免活動相互干擾，訂定微風運河水域活動相關規範。民眾如欲於微風運河從事下水活動，應事先至管理中心完成登記，並檢附保險影本，經確認後方得下水。

高灘處說，微風運河長期提供新北市各級學校及選手團體作為訓練場域，另透過登記制度及使用範圍管理，避免一般水域活動與訓練船艇相互干擾或發生碰撞。登記及保險機制有助於水域活動發生意外時的應變與後續查證，確保管理責任明確。