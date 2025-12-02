微風閃耀聖誕滿萬送千 天母SOGO見百萬刷手

百貨週年慶進入第2波激戰！微風鎖定高消費客戶力推滿萬送千優惠，買香氛、保養品享滿千送百好康；SOGO天母店黃金珠寶大賣，出現4位百萬刷手瘋狂搶購；統一時代台北店、DREAM PLAZA「愛·Sharing」檔期活動第2彈登場；京站時尚廣場喊出回饋率最高上看24%。

微風「閃耀聖誕之星」從12月3日到1月4日登場，憑微風積點禮遇會員購買高級珠寶滿3萬元送1萬點(1,000元)，國際精品滿1萬元贈1萬點，流行名品滿5,000元領5,000點(500元)，香氛保養、頂級保養品、時尚鞋款滿3,000元拿3,000點(300元)。12月3日至12月7日使用聯邦微風聯名卡，於各館當日單筆交易達指定區域門檻再加贈2萬點(2,000元)，全館購滿3萬元再給3,000點。

同時，微風信義、微風南山自12月3日起推出「微風告白大道」，只要拍下與另一半的甜蜜瞬間上傳社群，即能解鎖幸運聖誕轉盤，將品牌小物、餐飲券等節慶好禮帶回家。微風廣場的1F電梯口，以木質小屋與冬日裝飾打造「聖誕影像記憶照」營造溫馨氣氛，於12月3日到12月25日上傳照片有機會獲得「旭集雙人餐券」。微風台北車站則有滿額聖誕抽獎活動，幸運兒可以抱走Philips飛利浦氣炸鍋。

SOGO天母店週年慶買氣暢旺，4位百萬元刷手鎖定保值黃金珠寶下手不手軟。而UNIQLO在12月4日前舉辦感謝祭，防寒外套、針織毛衣、牛仔褲特價促銷，明星同款外套下殺66折起，還能享有天母SOGO限定滿5,000元送500元優待，搭配中國信託SOGO聯名卡4%回饋相當吸睛。即日起到12月8日開架美妝及內衣特賣1折起；12月3日前，憑APP單筆結帳達2千元就能兌換蠟筆小新厚實毛絨毯，輕鬆迎戰秋冬低溫。

統一時代台北店、DREAM PLAZA「愛·Sharing」檔期活動Part 2，將自12月4日登場，12月4日到1月1日主打「聖誕回饋禮」，於全館指定櫃購滿5,000元送200元，12月31日前全館指定櫃刷中國信託uniopen實體聯名卡滿1萬元贈1,600元、滿3萬元再領2,000元，與聖誕回饋禮合併計算，等同滿3萬元能賺8,000元，回饋高達26%。並力推3波人氣經典IP「Moomin姆明」限定會員卡友禮，單筆購滿800元扣除OPENPOINT點數8點，就能入手保冷袋、坐墊、後背包。

京站週年慶第2波於12月4日至12月15日壓軸上陣，Q卡友首4日(12/4~12/7)購物滿3,800元可獲得400元商品贈券加100元Qonline贈券，當日累積滿1萬元再提供1,000元(500元電子贈券加500元實體贈券)及業種加碼最高500元，加總最高有24%福利。Q卡友扣500點可換500元Q水水券，適用於化妝品、內衣、香氛、流行服飾、休閒運動、鞋包配件、生活雜貨，單筆結帳達1,500元即可使用。

