《徵人啟弒》青龍最大贏家！玄彬孫藝珍一口氣抱4獎回家創紀錄

玄彬（左圖）和孫藝珍夫婦獲得影帝后。（摘自官方IG）

韓國「第46屆青龍電影獎」19日晚間在首爾汝矣島KBS大廳圓滿落幕，最大贏家為名導朴贊郁新片《徵人啟弒》共獲包括最佳影片、導演、人氣獎等7項大獎，該片女主角孫藝珍（又譯孫藝真）也與老公玄彬雙雙拿下影帝后和最佳人氣獎，一口氣抱走4個獎座回家，創下韓國影史紀錄。在領人氣獎時，孫藝珍害羞表示：「自《愛的迫降》後，這是我們第一次一起領獎。真的非常幸福，也很感謝。」

玄彬是首次獲青龍獎肯定，片中飾演韓國獨立運動家安重根，率領獨立軍組織對抗日本軍隊，他激動表示：「透過《哈爾濱》我學到了很多，不只是電影本身的東西，我認為我們能站在這個舞台上，是因為有無數為守護國家付出的人，我想將這份感謝獻給他們。」還特別向在台下的妻子孫藝珍示愛，「我想對一直給我巨大力量的妻子藝珍，以及我們的兒子，說我非常愛你們，也很感謝你們。」

安普賢（左圖）和金度妍獲得最佳男女新人獎。（摘自官方IG）

時隔17年再度獲得青龍影后的孫藝珍，回憶起2008年憑《我的花心老婆》獲獎的情景，感慨道：「當時我才27歲，作為女演員生活不易，而如今已經40多歲了。」她也提到，結婚與生子後，時隔7年以《徵人啟弒》復出拍片，心中也曾有壓力，「非常感謝朴贊郁導演幫我塑造了這個角色。」最後同樣不忘提到家人，「結婚、成為媽媽後，我感受到自己看待世界和情感的方式有了不同。我想成為一個好成年人，也想成為一個好的演員。這份喜悅，我要與我最愛的2個男人金泰坪（玄彬本名）和我們的兒子金宇珍（暫譯，김우진）一起分享。」

最佳男女配角獎分別由《徵人啟弒》李星民與《窺鏡》朴智賢獲得，李星民在領獎時打趣表示：「這個精彩角色是朴贊郁導演送給我的禮物，我原以為和我一起演出的朴喜洵也會入圍，結果沒能如願，對不起，喜洵啊，謝謝你，也對不起。」讓台下眾人笑翻；朴智賢則擊敗《徵人啟弒》嚴惠蘭、《我和我的殭屍女兒》李姃垠等強敵獲獎，她回憶7年前憑《鬼病院：靈異直播》入圍新演員獎的經歷，「當時什麼都不懂，只能站在旁邊看，今天能真正了解，也能和得獎者們一起站在這個舞台上，真的非常開心。」還忍不住激動地流下了眼淚。

李星民（左圖）和朴智賢獲得最佳男女配角獎。（摘自官方IG）

最佳男女新人獎則分別由《凌晨兩點的惡魔》的安普賢與《單細胞女孩與校園怪談》》的金度妍獲得，安普賢表示：「我會把這個獎看作提醒我不要忘記初心，未來也會繼續努力、不動搖。」曾是限定女團「I.O.I」成員之一的金度妍則含淚向選擇她的金敏河導演表達感謝，並感性表示自己是偶像團體出身，能獲得演技獎對她來說可以說是莫大的肯定，「我原本以為獎項對我來說沒有太大意義，但實際這樣拿到獎，原來我也想要被認同，這個獎將是我未來演戲很大的助力。」

