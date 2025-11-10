徵信社徵「感情破壞專員」！神秘職責、薪資曝光 網全嗨喊：我要去

近日有網友發現，徵信社在找「感情破壞專員」，新奇職缺曝光，多許人紛紛嗨喊「我要去！」示意圖／取自pixabay

無論是情侶或夫妻，相處久了，不免會出現感情變淡、矛盾變多，甚至有外遇、冷漠、倦怠等問題，而若是懷疑另一半「有鬼」，或是感情問題不知如何處理或修復，不少人也會找徵信社來幫忙。近日有網友就發現，徵信社在找「感情破壞專員」，許多人一看到這麼新奇的職缺後，紛紛嗨喊「我要去！」

一名網友在treads上發文直呼「蝦毀！？」並分享徵信社開出「感情破壞專員」的職缺，從截圖的職缺資訊上可見，薪水高達45000至50000元，而工作內容則包括「接聽來電諮詢，替客戶著想並給予客觀建議」、「協助規劃『關係結束策略』與執行流程」、「婚姻法律、情感心理知識實務應用」、「安撫客戶情緒並回覆問題，讓客戶安心委託」。

此外，感情破壞專員最重要的職責就是，視客戶需求引薦相關部門與公司夥伴合作共同服務，並遵守職場倫理，處理案件必須用心、即時回報。

話題一出，立刻引發網友熱議，「好酷！我要應徵」、「好像很好玩」、「我知道工作內容，以前做過徵信社，製造假的第三者（拍照）看圖說故事」、「哪裡應徵！需！」「我覺得我可以應徵職業小三」、「是物理性破壞還是化學性破壞」、「我有興趣這職缺」、「好想去，感覺我很快能升職」、「只能說太厲害，太瘋狂了這個世界！」

事實上，徵信社其實主要提供代客蒐集事實、資料與證據等服務，主要目的是幫助委託人了解真相或取得證據。在部分徵信社的服務中，會提供所謂的「感情破壞」、「第三者排除」或「挽回感情」服務。

而這類「感情破壞專員」通常聲稱可以介入第三者關係，讓小三、小王主動離開；拆散情侶或婚外情對象；幫助委託人挽回感情或婚姻；甚至透過「佈局」、「情感操控」來改變當事人的態度。

有徵信社在104人力銀行開出「感情破壞專員」的職缺。圖／翻攝自104人銀行



