徵信社抓出軌偷懶 裝追蹤器報抓包！下場慘了

徵信社業者跟蹤客戶丈夫遭判刑。（示意圖／翻攝自pexels）





台北一名徵信社業者阿輝（化名）接受人妻小琳的委託，跟蹤丈夫大智的行蹤，卻貪圖一時方便裝了追蹤器在大智車上，遭判刑3月。

根據判決書，小琳因大智向他提出離婚後便聯絡不上對方，且聽說大智與某位女子關係親密，於是2023年間委託阿輝調查大智的行蹤，要求跟蹤並回報是否有與其他女人見面。

阿輝曾向小琳建議裝設追蹤器，但小琳表示阿輝相當聰明，相當有警覺心，所以不要裝追蹤器，但阿輝仍貪圖一時方便，在大智車輛後方保險桿裝上了追蹤器，事後發現追蹤器位置異動，才意識到可能遭察覺並向小琳坦白。

廣告 廣告

法官審酌雙方證詞及通訊紀錄後指出，對話內容顯示小琳對於使用追蹤器一事曾表達疑慮，且後續並未再討論或推動相關作法，難認其知情或參與裝設行為。

法院認定，小琳與阿輝之間未成立犯意聯絡或共同犯行，判決小琳無罪，阿輝則因擅自裝設追蹤器，依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

玩遊戲認識！人妻激戰已婚男懷孕墮胎 綠帽尪崩潰

曾性侵3女！桃消防助理員又偷拍不雅片 遭免除職務

承諾女方刪除卻私藏！2前男友聯手外流私密片 下場慘了

