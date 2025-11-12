徵信社月薪5萬「神祕職缺」工作內容曝！網驚：小三變職業
生活中心／周希雯報導
許多人懷疑另一半外遇時，會找徵信社協助私下蒐集證據；近來演藝圈因爆出「粿王風暴」，男星范姜彥豐被傳透過徵信社，挖到妻子粿粿出軌好友王子的證據，再令徵信社成為熱門話題。沒想到，最近有網友在人力銀行發現，徵信社突然釋出「神秘職缺」，7大工作內容更令眾人看傻，「風險太高！」
徵信社近日在求職網釋出「感情破壞專員」職缺，月薪從4.5萬到5萬元不等，工作內容主要有7項，分別為「接聽來電諮詢，替客戶著想並給予客觀建議」、「協助規劃「關係結束策略」與執行流程」、「婚姻法律、情感心理知識實務應用」、「安撫客戶情緒並回覆問題，讓客戶安心委託」、「視客戶需求引薦相關部門、與公司夥伴合作共同服務」、「遵守職場倫理，案件用心、即時回報」，最後則是「其他主管交代事項」。
徵信社開出月薪5萬的「感情破壞專員」職缺，主要協助客戶分手或給感情上的建議。（示意圖／Pexels）
該職缺學歷門檻僅限高中以上，其餘經歷或技能都不拘，唯一條件是「對徵信社與偵探工作真心有興趣」，其他加分條件為「能冷靜分析關係問題，善於洞察情緒變化」、「具備心理學、輿情分析、法律相關背景者尤佳」、「懂得傾聽並以中立、務實角度協助客戶」。神奇職缺曝光後，在Threads引發熱烈討論，不少網友驚呼，「當小三變成種職業，一切都合理了」、「很酷。設局挽回＆拆散，開始吃下月老的業務了，覺得徵信社很像民間特務」、「突然看到事業第二春」。
有網友驚呼，該職缺風險並不低。（示意圖／Pexels）
不過，也有人示警該職缺的風險，「擺脫恐怖情人的薪資也太低了吧！冒著生命危險耶」、「這職業的工傷挺嚴重的，純純情緒宣洩垃圾桶」、「分手談判專家薪水也太低了吧…如果遇到恐怖情人怎麼辦」、「情緒勞動全勤、加班無上限，離職還得自費做心理重建」、「這麼高風險的職缺還這麼低薪」、「台灣應該算高風險職業，本來男女雙方可以和平結束，然插一腳進來被誤會是小三，打都算輕的」。
原文出處：徵信社突拋「神祕職缺」月薪5萬！工作內容網驚「高風險」：小三變職業？
