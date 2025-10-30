徵信社爆范姜彥豐離婚討3千萬！律師揭內幕狠打臉：這數字夢裡才有

娛樂中心／台北報導

范姜彥豐爆「粿粿婚內出軌王子」。（合成圖／翻攝自范姜彥豐、粿粿臉書）

粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏最終成了戴著綠帽的小丑。」王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今有網友找出「徵信執行長」謝智博錄製節目片段，雖未指名，疑似稱綠帽夫可討到上看3000萬的賠償。律師李怡貞直言，這個數字應該夢裡才有，如果只有「聊騷」，30萬元都不知道有沒有機會。

律師李怡貞直言3千萬這個數字應該夢裡才有，如果只有「聊騷」，30萬元都不知道有沒有機會。（圖／翻攝自臉書）

謝智博在《婊姐必請》表示，他手上這個案件，委託人是丈夫，三個當事人都是知名藝人。假設丈夫選擇剩餘財產分配、提出侵害配偶權訴訟，妻子那方很可能發起媒體輿論戰，把丈夫貼上「賺的錢沒有老婆多」、「死要錢」等等，最後丈夫可能分得5、60萬，頂多80萬，但如果透過徵信社出面協商，有機會拿到3千多萬。

對此李怡貞就在臉書粉專「女人大律師李怡貞」發文表示，平心而論不是豪門、沒結婚幾年，因為外遇要請求3000萬元，應該是夢裡才有這數字，基本上不是徵信社餅畫太大，就是訊息有落差。李怡貞也指出，如果證據「只有聊騷」，侵害配偶求請求30萬元都還不知道有沒有機會。不過她也說如果粿粿先外遇，然後被發現後還試圖騙配偶放棄剩餘財產分配請求，這就過分了。

