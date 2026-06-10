徵召不是我！民進黨前議員邱世文錯愕退黨參選

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民進黨前議員邱世文宣布退黨參選雲林縣第一選區縣議員。（周麗蘭攝）

民進黨籍前林內鄉長、前縣議員邱世文原本擬參選下屆林內鄉長，後改為擬參選第一選區雲林縣議員，他原本預期將獲得民進黨雲林縣黨部「徵召」，不料名單公布時翻盤，由剛從民眾黨退黨的林靖冠獲得徵召。邱世文今（10日）宣布退黨參選；民進黨縣黨部對此強調，違紀參選將一律開除黨籍。

民進黨雲林縣黨部今年3月間展開黨內鄉鎮市長與縣議員提名作業，當時外傳邱世文擬參選縣議員，但他卻遞出參選林內鄉長的意願書，與篤定回鍋參選林內鄉長的現任縣議員、前鄉長張維崢「強碰」。

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張維崢繳交意願書堅決強調，接受黨內初選，但不接受協調。邱世文隨後退出，表示為黨內和諧願意退讓，但當時並未正式表態參選縣議員。

由於民進黨在第一選區的議員選舉尚有1名未足額提名，4月間公布徵召名單時，人選竟是甫從民眾黨退黨的雲林縣黨部前主委林靖冠，跌破眾人眼鏡。

邱世文今（10日）宣布退黨參選第一選區。他透露內心非常掙扎，原本以為與縣黨部存有默契、會獲得予以徵召，未料名單公布名字不是他。他表示，可能縣黨部有其他考量才未將他列入，他尊重黨部決定，但也決定退出民進黨。

邱世文曾以無黨籍當選並連任林內鄉長8年，民國103年換跑道首次參選第一選區議員落選，108年加入民進黨改披綠袍參選議員當選，111年回鍋參選林內鄉長落選。

民進黨雲林縣黨部表示，今日已收到邱世文的書面退黨申請，但黨部強調，違紀參選者仍將面臨除名處分，並適用5年條款，此項規定並不因當事人是否事先提出退黨申請而有所不同。

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