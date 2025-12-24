政治中心／綜合報導

2026選戰逼近，民眾黨今天徵召立委張啟楷出戰嘉義市長，自信滿滿可以藍白合，但是被藍營在地議員嗆聲是空降部隊，而且地方上也盛傳現任市長黃敏惠暗挺民進黨參選人王美惠接棒，讓他有點難堪。

台灣民眾黨：「台灣民眾黨，凍蒜。」

揮舞大旗接下重擔，民眾黨確定徵召立委張啟楷，投入2026嘉義市長選戰，前主席柯文哲，也拍影片隔空相挺。

徵召張啓楷選嘉義市長！ 柯文哲錄影片相挺

徵召張啓楷選嘉義市長！柯文哲錄影片相挺。（圖／民視新聞）前民眾黨主席柯文哲：「我們希望嘉義的鄉親，給台灣民眾黨推薦的張啟楷一個機會，張啟楷本人他就是嘉義人，那這一次算是返鄉服務。」

廣告 廣告

民眾黨嘉義市長參選人張啟楷：「啟楷不只是台灣民眾黨不分區立委，我也把自己定位成嘉義市的立委，剛剛上任的時候，我就帶著我的施政團隊，去拜訪黃敏惠黃市長，黃市長帶著她的秘書長、副市長跟她的團隊，我們一起坐下來，了解整個嘉義市施政重點。」

強調自己早已深耕嘉義，並且不斷提及和現任市長黃敏惠關係匪淺，似乎衝著媒體報導而來，因為有報導指出，地方盛傳黃敏惠暗挺民進黨參選人王美惠接班，基層擔憂若藍白合破局，將很難對抗地方實力堅強的王美惠。

徵召張啓楷選嘉義市長！ 柯文哲錄影片相挺

徵召張啓楷選嘉義市長！柯文哲錄影片相挺。（圖／民視新聞）民眾黨嘉義市長參選人張啟楷：「這個謠言謠言止於智者，不攻自破，只要藍白合，只要藍白合成功之後，黃敏惠黃市長應該會出來力挺，藍白合推出的最強人選，也是最有可能當選嘉義市長的人選。」

嘉義市議員(國) 陳家平：「在嘉義市所有的過往，我們看到只要空降來嘉義市來參選，單一選舉的候選人都沒有成功機會，所以我們希望由在地，能夠有人可以代表嘉義市，承接黃市長後續的政績。」

民進黨嘉義市長參選人王美惠：「選舉不管哪一個黨推出的候選人，我們都尊重，唯一不變的是阿惠，依然繼續認真為嘉義。」

藍營在地不歡迎空降，民眾黨搶先公布提名人選，如意算盤似乎打得太早。

原文出處：徵召張啓楷選嘉義市長！ 柯文哲錄影片相挺

更多民視新聞報導

小野田喝水回應爆紅！ 神似「梁文傑形象」引熱議

發錢日期出爐！「這縣市」加碼普發現金6000元 領取資格曝光了

綠營分裂？選對會徵召陳素月選彰化縣長 前市長邱建富不服「一定選」

