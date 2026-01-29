徵召李四川參選提案未過 侯友宜：透過程序產生最好人選

國民黨新北市長提名尚未確定，新北市長侯友宜表示，一切按照黨的程序與節奏，產生最好的人選。（王揚傑攝）

國民黨新北市長提名懸而未決，中常委林金結28日在中常會提案，授權黨主席鄭麗文直接參照內參民調徵召人選，意在直接徵召台北市副市長李四川；不過鄭裁示仍依照制度走。新北市長侯友宜今（29）日回應，黨有它的規畫程序及時間節奏，我們一切按照節奏，大家透過溝通協調，從程序過程當中產生最好的人選，來帶領新北市的市政，讓市政能夠一棒接一棒延續下去。

此外，民進黨新北市長參選人蘇巧慧已租借新北市政府對面的「板橋超級F1社區」2樓，作為未來的競選辦公室，該處也是民國111年侯友宜拚市長連任的競辦所在。有藍營基層抱怨，就因提名太慢，福地才被捷足先登。侯友宜對此表示，市民是看候選人提出的政策、願景，以及治理能力，總部在哪裡其實沒那麼重要。

