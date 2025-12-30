徵召李四川？劉和然不忍了再喊「公平競爭」：新北市不該是政治人物跳板

記者詹宜庭／台北報導

針對初選，劉和然表示，自己始終堅持必須建立在「透明、公開、公平」的機制之上。（圖／翻攝自劉和然臉書）

針對2026新北市長選舉，國民黨主席鄭麗文昨日指出，新北市不至於走到初選，國民黨將待明年再徵召台北副市長李四川。對此，有意參選新北市長的新北市副市長劉和然今（30日）表示，自己始終堅持必須建立在「透明、公開、公平」的機制之上，新北市不應該是任何政治博弈下的「備案」，更不應該是政治人物轉場的「跳板」或「實習場域」。一個健康的政黨，應該透過公平競爭篩選出與這座城市頻率最接近的人。

劉和然表示，隨著2026選舉腳步臨近，政治的喧囂聲漸起。當外界忙著討論政黨提名時程、預測誰是「救火隊」或誰具備「家族光環」時，作為一名在新北市服務超過三十年的公職人員，更在意的是這座城市在政治干擾下，能否守住她的「節奏」。理化課告訴大家，每一種元素都有其特定的震動頻率，唯有當外加的力量與其產生「共振」時，能量才能有效發揮。治理一座擁有 404 萬人口的多元城市，亦復如是。新北市從偏鄉到都會，從工業區到觀光港口，她的複雜度與活力，需要的不是隨風起舞的政治表演，而是精準、穩定且可預期的「治理節奏」。

劉和然指出，近來有政壇人士提出，新北應該效法其他城市的「速度」，但身為馬拉松愛好者，深知決定勝負的往往不是前一百公尺的爆發力，而是全程的「配速」。盲目的加速，往往伴隨著翻車的風險。治理不是拍電影，不能只追求視覺上的「敘事美感」或短暫的「煙火效應」。當推動三環六線的接軌、在佈建 AI 智慧防救災系統、在處理跨域治理的繁瑣細節時，市民要的不是口號，而是每一天的捷運準點、每一盞路燈的明亮，以及在突發治安事件後，政府那份「始終都在」的安定感。

劉和然說，新北市的治理是一座精密運作的大型機組，不能停機維修，更沒有時間讓新手在位置上「看譜磨合」。他常說，新北需要的是「即戰力」、對這座城市的「深度了解」，這份戰力來自於對29個行政區泥土氣息的熟悉，來自於對公務體系法令規章的精確掌握，更來自於一種「專業經理人」的自覺。

「我雖然沒有顯赫的家族背景，但我有38年在教育與行政體系一階一階爬上來的印記」，劉和然強調，這種從基層長出來的專業，讓他明白政策不應該是中央的「專案施捨」，而應該是地方應得的「法制權利」，當爭取《財劃法》修正時，爭取的不是政治紅包，而是新北市民尊嚴生活的基石。

劉和然表示，面對政黨內部的協調或提名，自己始終堅持必須建立在「透明、公開、公平」的機制之上。這不只是為了個人，更是為了守護這座城市的主體性。新北市不應該是任何政治博弈下的「備案」，更不應該是政治人物轉場的「跳板」、或是「實習場域」。一個健康的政黨，應該透過公平競爭篩選出與這座城市頻率最接近的人，唯有透過正當程序產生的人選，才能在勝選後，無畏於政治口水的干擾，全心全意守護市民的日常。

劉和然說，平安夜剛過，當他在耶誕城巡視維安，看著志工夥伴與基層員警在寒風中堅守崗位，深刻體會到，市長負責畫出遠大的藍圖，而行政執行者負責的是把地基打穩，讓那份「生活的溫度」不被政治噪音所凍結。政治的浪潮會隨時起伏，但新北的節奏必須保持穩定，「我會繼續守住這份節奏，讓新北市民明白，不管外界如何喧嘩，我們會一直在這裡，用最專業的配速，陪著這座城市跑向更遠、更平安的未來。」

