政治中心／林靜、胡景順 台北報導

距離年底地方縣市首長選舉剩不到一年，民進黨力拼農曆年前完成提名，首都台北市的部分，目前除了壯闊台灣理事長吳怡農表態有意參戰外，就屬立委王世堅聲量最高，傳出黨內重量級人士曾向賴主席推薦，徵召王世堅對戰蔣萬安、來場精彩選戰，不過似乎尚未定案。

立委（民）王世堅：「沒有完全沒有，完全沒有接獲這樣的訊息。」

一聽到問題，綠營人氣王民進黨立委王世堅連忙否認，說聽都沒聽過，原來他又被點名，要參選台北市長。

立委（民）王世堅：「我認為也是不可能，因為我們黨內，比我優秀的人太多了，鄭麗君徐國勇莊瑞雄高嘉瑜，我至少隨便點名，他們四個就比我優秀太多了，把最好的拿出來，所以我相信我們黨高層，現在應該就在研商要哪一位，（有被徵詢）沒有沒有。」

徵召王世堅選北市？王世堅：比我優秀的人太多了 （圖／民視新聞）不管怎麼問，都說沒有。但傳出黨內重量級人士，曾向黨主席賴清德推薦，讓王世堅對決蔣萬安，打場精彩的"蔣王大戰"，但賴清德未置可否；另外，罷團跟聯電創辦人曹興誠力薦沈伯洋，也是高層考慮對象之一，但怕選戰讓沈伯洋重傷，因此對他出戰北市，仍有所保留。檯面上只看到，總統讚揚吳思瑤。

總統賴清德（1.3）：「第一名的立委也有來喔，你看我們很多議員都到了，我記得這個地方希望開闢作北士科，第一個質詢的議員，就是吳思瑤議員，我們掌聲謝謝她，當立委時她一樣爭取。」

徵召王世堅選北市？王世堅：比我優秀的人太多了 （圖／民視新聞）上週六總統到北投參拜，連跑兩間宮廟，當面大讚一旁的吳思瑤是"第一名立委"，引發聯想。首都北市，畢竟是選戰重中之重，綠營最終派誰迎戰蔣萬安，農曆年前，答案就會揭曉。





