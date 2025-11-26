即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民進黨今（26）日下午再度召開縣市長提名記者會，宣布徵召立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安角逐苗栗縣長，兼任黨主席的總統賴清德親自蒞臨現場推薦。賴主席表示，蘇巧慧與陳品安皆擁有非常良好的學經歷，而且深具理想與抱負，不管是在國會或地方議會，表現都非常傑出，長期在地方深耕、以專業回應民眾需求，民進黨將以最優秀的戰力，與民眾創造更好未來。





苗栗方面，民進黨提名連任兩屆、皆高票當選的陳品安議員角逐縣長；賴清德表示，陳品安長年在苗栗生活、工作，深刻理解地方問題，特別投入醫療、長者照顧、少子化與育兒等議題，也為許多鄉親爭取到實際改善；他認為，陳品安與苗栗的生活已緊密結合，相信她能為縣政帶來新的方向，讓發展更長遠、照顧更周全。

廣告 廣告

快新聞／徵召蘇巧慧選新北、陳品安戰苗栗 賴清德：與人民創造更好未來

總統賴清德致詞。（圖／民視新聞）

陳品安則指出，感謝民進黨給予年輕世代站出來的機會，「人無法選擇出生地，但可以選擇在哪裡落地生根；苗栗是我的選擇，也是我願意終身投入的地方」。她指出，這場選舉最重要的任務，是集結所有關心苗栗的人，一起為下一代打造幸福、平安的成長環境。

最後，賴清德與蘇巧慧、陳品安共同喊出「縣市好人才、團結拚未來」，強調民進黨將以最優秀的戰力，與人民攜手創造更好的未來。









原文出處：快新聞／徵召蘇巧慧選新北、陳品安戰苗栗 賴清德：與人民創造更好未來

更多民視新聞報導

綠營黑馬？被點名選桃園市長 季連成回應了

下落不明4天！台人赴阿布達比轉機「遭5警拘捕」 外交部出手了

最新／北市公車重大車禍 男捲車底當場斷氣搶救中

