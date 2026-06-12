徵召鄭朝方戰新竹縣長犯大錯？吳子嘉驚人預言：恐一屍六命

民進黨中執會通過提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，將對決國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩。媒體人吳子嘉認為，在這場選戰當中，兼任民進黨主席的總統賴清德犯了非常大的錯誤，鄭朝方終於提名了，但他預測有可能會一屍六命，鄭朝方會害到民進黨整個盤垮掉。

針對鄭朝方參選新竹縣長，吳子嘉11日在《董事長開講》網路直播節目中覺得，在這場選戰中，賴清德犯了非常大的錯誤，因為鄭朝方父親鄭永金家族在新竹，做了非常多錯的事情，或者有的事情還沒爆炸，或是已經爆炸，但是爆炸得不清楚，而且檢調機關可能已經在查。賴清德提名鄭朝方，檢調機關也不可能停下來。

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吳子嘉質疑認為，鄭永金在地方上爭議非常大，如今他兒子跳出來選縣長。對賴清德來講，鄭朝方終於提名了；但吳子嘉卻預測，恐是一屍五命、一屍六命。上次前新竹市長林智堅跑去選桃園市長，林智堅一個人的選舉，卻是一顆老鼠屎壞了一鍋粥。而鄭朝方在這場選戰，就是一顆老鼠屎壞一鍋粥。

吳子嘉覺得，鄭朝方的整個外溢效應，會把整個民進黨北部的基本盤打爛掉，他甚至預測會有大事情發生，絕對不是民進黨立委王世堅講的，鄭朝方會當選。相反的，他有可能會害到民進黨整個盤垮掉，也就是說，鄭朝方在這選舉的破壞性，結果會讓賴清德完全想像不到的壞事發生。

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