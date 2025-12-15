徵召陳佩琪參戰2026？ 黃國昌笑回：本黨最高機密

陳佩琪是否將出現在2026選舉公報，黃國昌不正面回應。（資料畫面）

民眾黨主席黃國昌今（15日）接受專訪，針對2026地方選舉的布局與縣市首長提名進度做出說明，他強調黨內遵循「先易後難」的原則，在議員提名速度上已領先各政黨，並預告在下一波提名中，將一口氣公布超過10個選區人選。至於柯文哲妻子陳佩琪是否會參選，黃國昌語帶玄機。

黃國昌今（15日）接受主持人黃光芹《中午來開匯》專訪指出，民眾黨在縣市長人選的徵召進度方面，目前已確定由宜蘭縣黨部主委陳琬惠出戰宜蘭縣長，下一位則將是立委張啓楷。至於自己是否參選新北市長？他則表示身為黨主席徵召自己「有點奇怪」，但強調黨內制度該怎麼走就怎麼走。

黨內是否徵召立委林國成參選縣市長，黃國昌直言：「仍在考慮中。」至於前主席柯文哲妻子陳佩琪是否參選，對於這個敏感提問，黃國昌語帶玄機地笑著回應：「這是本黨最高機密。」

此外，黃國昌也透露，民眾黨已決議在12月27日於新北市舉辦免費應援活動，並強調「我要的不是動員，而是希望要來支持我的群眾」，展現其對號召支持者能力的信心。





