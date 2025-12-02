徵召陳琬惠參選宜蘭縣長！民眾黨：待國民黨決定人選共推最強團隊

民眾黨今天（2日）在臉書發文宣布，正式通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選 2026 宜蘭縣長。（圖／取自陳琬惠臉書）

2026大選腳步逼近，宜蘭縣長選戰部分，先前國民黨立委吳宗憲與民眾黨前立委陳琬惠都表態參選，引發各界關注藍白將如何協調出最強人選。而民眾黨今天（2日）在臉書發文宣布，正式通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，將在明天舉行記者會說明。民眾黨強調，未來待國民黨決定人選，民眾黨也必會秉持最大誠意與善意，用最好的機制、挑選最強的候選團隊。

民眾黨今天召開選舉決策委員會，並在會中正式通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選 2026 宜蘭縣長，並將於明日提請中央委員會同意。民眾黨秘書長周榆修也已於會後，向國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華致電說明會中決議，展現合作的誠意。

民眾黨表示，陳琬惠主委長期深耕宜蘭，擔任立委期間盡心盡力為地方爭取預算、處理陳情，以行動替鄉親解決問題，是兼具專業、勇氣與執行力的「行動派」代表。此次徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，將在中央委員與黨公職的見證下，展現對選民的責任與承諾。

民眾黨提到，黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文的會談中，雙方已建立良好的合作共識，未來待國民黨決定人選，民眾黨也必會秉持最大誠意與善意，用最好的機制、挑選最強的候選團隊，「民眾黨將以務實合作為前提，攜手所有期待進步的力量，給鄉親一個更好的宜蘭。」

此外，民眾黨隨後也發出採訪通知，宣布將於明天下午2時30分在兆基文教大樓舉行【用行動改變宜蘭！台灣民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長】記者會，並由黃國昌親自主持、授旗。

採訪通知上提到，陳琬惠長期深耕宜蘭、問政成績卓越，表現備受鄉親肯定，是民眾黨在宜蘭的最強戰將，此次徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，在中央委員及黨公職的見證下，展現對選民的責任與承諾。民眾黨未來將延續與鄭麗文的會談共識，秉持最大誠意與善意，最終將共同推出最強候選人，團結在野力量。



