徵召陳琬惠參選宜蘭縣長！黃國昌曝「藍白合原則」：用最好方式推出最強團隊

針對外界關注藍白合進度，民眾黨主席黃國昌今天 （3日）表示，「一些細節目前不便由我們片面宣布，但該進行的工作都持續進行當中。」（圖／鄒保祥攝）

民眾黨今天（3日）舉行記者會，正式宣布徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長。面對媒體關切藍白合進度，民眾黨主席黃國昌在會後受訪表示，「一些細節目前不便由我們片面宣布，但可以跟大家說，該進行的工作都持續進行當中。」他提到，自己先前與國民黨主席鄭麗文會面時，已清楚向對方表達民眾黨的原則，「用最好的方式推出最強的團隊」，當時的用字遣詞是經過精心思考的，也將是民眾黨在全台縣市提名上的共同態度。

針對媒體詢問藍白是否已有協調機制，昨與國民黨聯繫內容為何，黃國昌在會後受訪表示，昨天在黨內選決會做出徵召陳琬惠的決定後，他立即請民眾黨秘書長周榆修聯繫國民黨副秘書長李德維，正式告知民眾黨的決議。

黃國昌指出，民眾黨深知徵召後可能出現各種「見縫插針、挑撥離間」的攻擊，因此選決會結束便立即主動溝通。他表示，李德維對於民眾黨的通知反應善意，也主動詢問下一階段應如何推進比較好。

黃國昌說，接下來兩黨合作將如先前所說，會先從政策、理念、願景討論起，至於縣市首長的具體協調，也會秉持最大的誠意與善意推動。「一些細節目前不便由我們片面宣布，但可以跟大家說，該進行的工作都持續進行當中。」

對於是否已為國民黨設定最後期限，包括若明年3月前無結果就自行推陳琬惠，黃國昌回應，目前雙方互動積極、善意明確，不需急著談最後期限。

黃國昌還分享，自己今天在立法院遇到同樣有意參選宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲時，他也主動向對方說，「我們今天要徵召琬惠了，你們那邊動作要快一點。」吳宗憲則表達祝福，雙方在宜蘭議題上的互動也存在誠意。

黃國昌強調，民眾黨對陳琬惠充滿信心，也會秉持誠意與國民黨協調合作，「請宜蘭鄉親給琬惠一個機會，讓她用行動來改變宜蘭。」

對於媒體詢問藍白整合是否可能採取一正一副的「基隆模式」，黃國昌說，民眾黨在與國民黨正式展開協調前，不會預設過多立場或提出太早、太絕對的結論。

黃國昌強調，自己先前與國民黨主席鄭麗文會面時，已清楚向對方表達民眾黨的原則，「用最好的方式推出最強的團隊」，當時的用字遣詞是經過精心思考的，也將是民眾黨在全台縣市提名上的共同態度。



