徵召陳琬惠選宜蘭 黃國昌喊「嫁給地方」：注入一股清流

民眾黨主席黃國昌召開「徵召陳琬惠參選宜蘭縣長記者會」。陳祖傑攝



備戰2026地方大選，民眾黨今（12/3）天召開記者會，正式宣布徵召前立委、宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，黨主席黃國昌說，未來要把琬惠嫁給宜蘭，成為真正的宜蘭人。他表示，陳琬惠深耕宜蘭，一直跟鄉親站在一起，讓宜蘭人看到民眾黨深耕宜蘭的決心，未來全黨上下做陳琬惠最堅強的後盾，也做宜蘭最堅強的後盾。

民眾黨今天下午舉辦「用行動改變宜蘭！台灣民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長」記者會，黃國昌致詞表示，自己算是半個宜蘭人，因為母親在羅東長大，今天非常高興地在記者會正式徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，「把琬惠嫁給宜蘭，成為真正的宜蘭人。」

黃國昌說，陳琬惠加入民眾黨之後，第一份工作在立法院黨團擔任主任，2022年參與宜蘭縣縣長的選舉，在宜蘭注入了一股清流，也讓宜蘭人看到民眾黨深耕宜蘭的決心，後來陳琬惠走入立法院，一炮而紅，馬上成為立法院最犀利的揭弊女神，表現有目共睹。

黃國昌表示，陳琬惠在2024年立委選舉，取得超過20%的選票，代表選民給陳琬惠更多的肯定、更大的信心，而且選舉結束後，陳琬惠沒有離開宜蘭，一直跟鄉親站在一起，雖然沒有公職，但是心中每一分每一秒沒有忘記為宜蘭鄉親爭取應有的權益。

黃國昌強調，現在回到宜蘭時，常常可以聽到陳琬惠的名字，聽到陳琬惠，大家都會豎起大拇指，身為民眾黨的一員與有榮焉、非常驕傲，因此昨天選決會全體成員一致同意，徵召陳琬惠參選宜蘭縣縣長，今天中央委員會也一致通過。

黃國昌說，民眾黨要用行動改變宜蘭，這正是前主席柯文哲所講的，「政治的核心在執行力」，民眾黨以陳琬惠為榮，全黨上下做陳琬惠最堅強的後盾，也做宜蘭最堅強的後盾。

