徵召麥玉珍選台中市長？ 黃國昌避談：今天女主角是陳琬惠

民眾黨主席黃國昌今日率領黨公職召開記者會，宣布徵召陳琬惠參選宜蘭縣長。(記者林正堃攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委麥玉珍近日表態有意參選台中市長，民眾黨主席黃國昌11月30日受訪時更稱「我現在才聽到這件事」。黃國昌今日率領陳琬惠召開記者會宣布徵召陳參選宜蘭縣長，面對麥玉珍表態參選台中市長一事不願多談，僅稱他今天只會討論琬惠。

民眾黨立委麥玉珍表態有意投入2026台中市長選舉，不過民眾黨台中黨部冷處理，民眾黨主席黃國昌11月30日受訪時更稱「我現在才聽到這件事」。麥玉珍12月1日又在臉書發文稱「爭取參選有何不可」，昨又再發文，並聲稱：「我願意站出來，是因為我愛這座城市，更感恩這個政黨。」

針對近日是否有與麥玉珍討論台中選舉？是否會徵召麥委員參選台中市長？黃國昌表示，今天的主角是陳琬惠，所以他今天只會討論琬惠，讓大家所有關注的焦點先放在最佳女主角陳琬惠。

