徵召？初選？ 江啟臣.楊瓊瓔爭中市選戰提名 16日協調

台中市長2026選戰，民進黨早就推出立委何欣純參戰，國民黨卻還在立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的二選一當中，遲遲無法決定，雖然黨中央預計16日要開協調會，但內容和方向仍舊沒有對外透露，據了解，有人希望黨中央直接徵召，也有人認為應該走黨內初選，至於江啟臣和楊瓊瓔，他們都表示尊重黨的決定，但要越快越好。

距離2026台中市長選戰，只剩不到一年，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，還在努力爭取國民黨提名，而黨內到現在遲遲沒有決定人選，也讓基層的焦慮感，越來越大，江啟臣也向黨中央喊話，盡快在提名程序上，決定下來。

立委江啟臣說：「民進黨他們已經定於一尊，這個再拖下去的話，我們的支持者，還有黨內的這些同志，慢慢會有一個焦慮感產生。」儘管江啟臣和楊瓊瓔，很早就表態要參選，不過黨內有人認為不需要初選，直接徵召提名，也有人認為該走初選模式，國民黨到現在依舊沒有透露，更引發外界揣測，反倒是楊瓊瓔老神在在，按照自己的步調，勤走基層。

立委楊瓊瓔說：「我想，黨有黨的機制，我們尊重黨的機制，(16日那天有確定開協調會嗎)，對，我們有接到通知，(目前有確定多少個成員會出席呢)，，我不了解。」據了解，國民黨主席鄭麗文、副主席李乾龍，以及江啟臣、楊瓊瓔，還有台中市黨部主委蘇柏興，16日就要在中央黨部開會協調，決定最後採用什麼方式來推出人選。

國民黨台中市黨部主委蘇柏興說：「協調的結果看怎麼樣吧，現在目前還沒有一定的方法，(目前兩位委員有沒有向我們透露他們個人意願呢)，目前都還沒有。」由於這次選戰，攸關藍營是否能延續現任市長盧秀燕的市政措施，更是決定2028中台灣氣勢的關鍵，國民黨會推出誰出戰民進黨對手何欣純，各界都在觀察。

