徵才寫「月休8天」竟違法！雇主遭檢舉恐被罰百萬 勞工嘆現實面：不痛不癢

徵才廣告通常寫「月休8天」事實上已違法。（示意圖／Pexels）

徵才廣告通常寫「月休8天」竟然是違法的？勞基法顧問廖茂霖常在IG上分享勞基法相關知識，近日他談及「⽉休8天都是違法的」令不少人相當吃驚，甚至轉發到Dcard上引發熱烈討論。

廖茂霖日前在IG上分享「⽉休8天都是違法的」，他直言台灣的老闆不知法也不守法，每年被檢舉違反勞基法的公司行號，服務業暫居第一位。他提到，服務業的徵才廣告總寫著「月休8天」這是違法的，廖茂霖解釋，一年有52周，周休二日總共要休104天，「但是月休8天，一年只有96天，差很多！」關於服務業刊登廣告寫著「月休8天」，廖茂霖表示勞工可拍照下來，跟主管機管檢舉，雇主會被罰2-100萬元。

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另一方面，大多公司行號標榜上班9小時中間有含1小時休息，廖茂霖直言「這都違法」，因為勞基法規定，工作每4小時至少要休息30分鐘。至於為何服務業會是被檢舉的第一名，廖茂霖表示因為服務業有變形工時、超時加班的部分，「他以為這樣佔到便宜，但是他不知道勞工一檢舉，他要倒大楣了。」

影片曝光後，吸引上萬人觀看，網友們紛紛表示，「不是不知法，是罰金比壓榨後的成績還要便宜太多了，避重就輕」、「台灣的法律漏洞其實很多，懂程序你就會發現，明明我幹著違法的事，但偏偏穩賺不賠，重點是，還不會留下不法紀錄」、「對於真正大企業的服務業來說這種罰款根本不痛不癢，還不都是壓榨員工錢照賺，這就是資本的世界，他也根本不缺你一位員工，你不做還有其他人要做」。

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