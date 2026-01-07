徵才找人要花4.4個月！勞動部揭營建業最難補人 住宿餐飲職缺率4.2% 冠全台

青年社群調查專題配圖。青年、年輕族群進入社會後的苦惱，也會反映在社群媒體的使用上。陳品佑攝



勞動部今（1/7）日發布2025年9月底職位空缺調查，數據顯示工業及服務業職缺總數為25.9萬個，職缺率達2.9%，雖然整體職缺數較6月底小幅減少約8300個，但部分特定產業仍陷於「補不足人力」與「留不住人」的困境。其中，營建工程業以平均4.4個月的招募時間，成為全台找人最困難的行業；而住宿餐飲業則因高流動率影響，職缺率高達4.2%，高居各業之首。

就職缺總數觀察，製造業仍是勞動力需求的大戶，職缺數達8.3萬個，占整體32.2%，其次為批發及零售業4.7萬個。然而，若以「招募時間」衡量補人難易度，營建工程業呈現極大挑戰，平均對外招募時間長達4.4個月。

勞動部統計處說明，招募時間與工作內容、薪資福利及技術層次息息相關，營建業因環境辛苦且需特定專業，導致補實節奏明顯慢於全體平均的3.1個月，接著是教育業3.7個月及醫療保健服務業的3.6 個月，同樣面臨人才媒合期長的困境。

報告分析，全時與部分工時職缺的分布，全台全時職缺達23.7萬個，占比逾9成。觀察產業間的僱用偏好，不動產業、製造業、營建工程業與其他服務業，其全時職缺占比均超過99%，幾乎不提供部分工時機會；反觀住宿及餐飲業的部分工時職缺占38.3%，顯示該產業高度依賴彈性人力。

在工作型態方面，「輪班」需求成為招募的隱形成本。醫療保健及社會工作服務業的全時職缺中，高達70.4%需要輪班，占比最高，住宿餐飲、藝文娛樂及運輸倉儲業的輪班需求也均超過5成；相較之下，金融保險業與教育業的輪班占比不到10%，顯示出產業特性對勞工生活形態的顯著影響。

與6月底相比，勞動市場出現明顯的消長現象，專業人員、技術員及助理專業人員的職缺數分別減少2700 個與2500個，顯示企業對於中高階職位的擴張趨於保守。然而，基層技術工及勞力工的職缺卻逆勢增加900個，反映出經濟波動中，第一線具備操作技術的體力勞動者，需求依舊處於緊繃狀態，也印證基層「技術活」找人愈發困難。

若從職類別細看，主管及監督人員最難求才，平均招募期達4.1個月，顯示中高階管理人才的流動與補實極為審慎；而技術要求較高的專業人員及機械設備操作員，招募時間也需3.5至3.6個月。相對而言，事務支援人員及技術員的招募時間僅需2.5個月，是市場上人力補實效率最高的職類。

