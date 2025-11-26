徵才開超甜！李多慧擴編YT製作人 機票補助3萬、生日再送1萬

（記者張芸瑄／綜合報導）韓籍啦啦隊人氣成員李多慧在台灣深受粉絲喜愛，除了參與節目錄製，也經營個人 YouTube 頻道，近日頻道突破百萬訂閱。她近期在社群平台公布徵才訊息，團隊計畫擴編，尋找一名「頻道製作人（PD）」，而公開的福利內容因相當亮眼引起討論，包括機票補助、生日禮金與服裝補助等多項待遇。

根據徵才資訊，李多慧團隊希望找的並非單純執行任務的人員，而是能與團隊共同發想、討論與成長的夥伴。該職位主要負責頻道影片的企劃、腳本撰寫、拍攝執行以及剪輯，還需掌握內容調性並依據網路趨勢擬定策略方向。若具備基本韓文溝通能力更佳，不過團隊會安排口譯協助，因此語言能力並非必要條件。

圖／韓籍啦啦隊人氣成員李多慧近期在社群平台公布徵才訊息，團隊計畫擴編，尋找一名「頻道製作人（PD）」。（翻攝 李多慧IG）

技能需求方面，求職者需熟悉 Mac 系統與 Final Cut Pro 剪輯軟體，能使用 Photoshop 製作縮圖，並具備 Sony 系列相機、鏡頭及 DJI 穩定器的操作能力；若能自行開車則列為加分資格。

圖／李多慧團隊希望找的並非單純執行任務的人員，而是能與團隊共同發想、討論與成長的夥伴。（翻攝 104官網）

工作模式為正職，全職地點設於台北市萬華區，主要工時為周一至周五的上午10點至晚間7點，並依拍攝需求調整。薪資起薪為 4 萬元以上。福利部分則包含入職滿一年後的年終獎金，依績效可達 1 至 3 個月，另提供每年一次、上限 3 萬元的機票補助與額外假期；生日當月可領 1 萬元禮金。滿半年後，還可申請年度 2 萬元的工作服裝與配件補助。

目前該職缺已在 104 人力銀行上架，吸引超過 30 名求職者投遞履歷，刊登資訊於 11 月 23 日更新。

