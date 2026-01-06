【徵才】台灣事實查核中心誠徵查核記者

Taiwan FactCheck Center

徵才條件：

1. 具備基本新聞素養、有新聞敏銳度、對事實查核有興趣，有議題闡釋能力者尤佳。

2. 有新聞從業資歷可加分。

3. 中文口語、書寫精通。具一般英文閱讀、溝通能力者加分。

4. 積極主動、有耐心、樂於團隊合作，善溝通與協調，同時具備獨力完成作業的能力。

工作內容：

撰寫查核報告及專題

工作待遇：

工作性質：正職

上班地點：台北市中正區青島東路9號6樓之1

待遇：依工作經驗及過往表現面議（薪資區間為35000-60000元）。

上班時段：10:00-18:00（可於9：00-17：00及10:00-18:00間彈性調整）

工作時間：週休二日

履歷需求：

1. 請檢附履歷、聯絡方式，並提供過去報導作品。（履歷自傳請在兩頁內）

2. 請選擇一個近期與公共利益有關的議題，試寫查核報吿（格式不拘）。

3. 請將以上資料email至台灣事實查核中心信箱，主旨請註明「應徵台灣事實查核中心查核記者-您的姓名」。

聯絡信箱： tfc@tfc-taiwan.org