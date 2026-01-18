徵用民力與軍民混用 陳冠廷：正成為陸破壞現狀的灰色手段

綠委陳冠廷認為，該行動模式已明顯偏離一般漁業活動，值得高度警惕，應強化海巡、國防、情資與科技單位之間的整合運作，才能有效壓縮灰色地帶操作空間。(本報資料照片)

《紐約時報》16日揭露，大陸近期兩度祕密集結大批漁船陣列東海區域，組成至少200英里（約322公里）的巨型海上屏障，顯示解放軍提升協調能力，使北京當局得以更多手段在爭議海域展現控制力；綠委陳冠廷認為，該行動模式已明顯偏離一般漁業活動，值得高度警惕，應強化海巡、國防、情資與科技單位之間的整合運作，才能有效壓縮灰色地帶操作空間。

陳冠廷指出，正常漁業行為會隨魚群移動，隊形鬆散且方向不斷調整，不太可能長時間維持如此大尺度、極不自然的直線排列，此次約1400艘船隻在同一時間、同一海域高度一致地行動，顯示背後存在長期運作的組織、協調與指揮體系，已非單純經濟活動所能解釋。

他認為，這個案例凸顯兩項現實風險，其一，不能忽視中國徵用民力的實際執行能力，當看似民用的船隻可被快速動員、統一調度，即具備被政策化、工具化運用的條件；其二，軍民混用已成為一種成熟且可反覆操作的手段，透過長時間維持模糊狀態，逐步改變現狀，測試周邊國家的判斷與反應空間。

陳冠廷說，儘管近期我國盟友包含日本、美國對台支持不斷加強，區域合作與嚇阻能量也逐步提升，但灰色地帶行動的關鍵，正是刻意游走在「不構成明確軍事衝突」的邊界，讓外界難以用傳統安全框架即時回應，因此更需要把「看得見」做在前面，才能避免被對方以長期消耗的方式逐步推進。

對於如何因應此類灰色地帶行動，陳冠廷指出，海域安全思維必須從單一事件回應，轉向長時間的態勢理解，相關部門應累積歷史性行為資料，系統性辨識反覆出現、明顯偏離常態的活動模式，並將行為本身納入政策與執法評估，而不僅以船籍或表面用途作為判斷依據，同時在適當時機揭露可信數據，讓異常行動難以長期藏身於模糊地帶，並強化海巡、國防、情資與科技單位之間的整合運作，才能有效壓縮灰色地帶操作空間。

陳冠廷也呼籲政府進一步強化與民間的情報分析合作，包含學研機構、開源情報社群、海事資料與科技業者等，建立更常態化的交流與協作機制；透過政府掌握的監偵資源與民間在資料處理、行為模型、開源比對上的優勢互補，才能更快識別異常、形成預警，並在需要對外揭露時提供更完整、可驗證的分析基礎。

陳冠廷強調，在爭議海域，主權的維護不只是立場宣示，而是建立在對行為模式的理解、對趨勢的掌握，以及持續且穩定的實際存在之上。

