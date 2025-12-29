徵董娘貼身管家月薪8萬 網：豪門飯碗不好捧

人力銀行網站上一項職缺令求職者們大開眼界，職稱就叫「總裁夫人貼身管家」，月薪最高開到8萬元。（圖／東森新聞）





人力銀行網站上一項職缺令求職者們大開眼界，職稱就叫「總裁夫人貼身管家」，月薪最高開到8萬元，年終保底兩個月、三節獎金1萬元福利極佳，網站上公司的徵才積極度顯示為極為活躍。不過要求不少，必須隨叫隨到、開車接送、陪伴董娘、執行交辦事項，不少網友笑稱「這根本是護理師、司機、管家和保母四項職缺合而為一」。

2025上半年的平均月薪出爐，約莫落在4萬8千元左右，不過高雄有公司開出職缺「總裁夫人的貼身管家」薪資落在6到8萬元。

廣告 廣告

這職缺不是開玩笑，公司委託人力銀行徵才，私人管家薪水最高8萬，不過必須符合5點要求，最基本的照顧、耐心溝通，還要當司機接送董娘、執行交辦事項，時間要可以彈性配合，試用期滿了之後三節獎金1萬元，年終保底兩個月，住太遠還提供住宿，這福利讓不少年輕人都心動了。

民眾：「薪水8萬，喔…感覺可以試試看」、「如果有機會的話，其實可以去做嘗試。」

有網友說這根本就是在甄選甄嬛傳的宮女翠果，也有人笑稱總裁夫人服侍好，小費應該不會少，但也有網友認為這職務內容根本是綜合護理師、司機、管家、保母，若是要補這四個職缺，少說也要花20萬，不過老闆只請一人包辦似乎是要24小時待命。

民眾：「雖然薪資福利聽起來滿誘人的，但是他有寫說時間需要彈性配合，所以我覺得他比較像是可能24小時幾乎都在工作。」

求職網發言人楊宗斌：「老闆說24小時待命制，就是隨時要有配合上班的情形，符合勞基法工作時間，跟加班費還是要提出來。」

事實上這是，高雄美濃一家園藝公司開出的職缺，原本任職15年的管家家庭因素提離職，老闆才刊登徵人啟事，不過後來管家反悔，因此職缺上架短短幾天就下架了，董娘的貼身管家雖然薪水高，但事情多責任也重，想勝任恐怕沒那麼容易。

更多東森新聞報導

全台有感！東部外海23：05發生規模7.0強震

連2次命中強震！郭鎧紋示警：未來100天注意規模6地震

「0度線接觸台灣」極凍低於10度！鄭明典曝時間點

