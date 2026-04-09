徵詢蔡壁如接棒黨主席？柯文哲苦笑：只問她「怎麼出現在這裡？」

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針對傳出曾私下找蔡壁如接任黨主席，民眾黨創黨主席柯文哲今天（9日）回應，自己當時跟蔡唯一講的一句話，就是問她，「妳怎麼會出現在這裡？」（圖／林煒凱攝）

民眾黨創黨主席柯文哲身陷司法危機，傳現任黨主席黃國昌也將遭檢方「大辦特辦」，更有媒體披露，為解決黨內領導層危機，柯文哲私下已找上「創黨二把手」蔡壁如接任黨魁，引起熱議。對此，柯文哲今天（9日）受訪時無奈回應，自己當時在現場，全程都有直播，他跟蔡壁如唯一講的一句話，就是問她，「妳怎麼會出現在這裡？」

柯文哲涉京華城案與政治獻金等案，一審被判有期徒刑17年、褫奪公權6年。有媒體報導，黃國昌先前在立院質詢時使用變造錄音檔，涉嫌偽造文書，傳出5月新北市長藍白整合告一段落後，黃就會被檢方「大辦特辦」，柯文哲也因此在日前南下嘉義輔選吃雞肉飯時，私下徵詢蔡壁如接棒黨主席。

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柯文哲回應，自己昨天看到那個新聞，真的覺得現在有些媒體已經變成「製造業」，不是新聞，「沒有那回事啦」，他當時在現場，全程都有直播，自己跟蔡壁如唯一講的一句話，就是問她，「妳怎麼會出現在這裡？」

柯文哲無奈苦笑，結果媒體卻寫成他跟蔡壁如討論接班、退讓，「這真的很誇張」，還好現在都有直播、有影像紀錄，不然這樣亂寫，自己都不知道該怎麼回應。

此外，面對媒體詢問妻子陳佩琪日前自爆家中被搜出「約100本存摺」，有律師分析此舉恐害慘柯二審結果，柯文哲則說，「我可以反質詢嗎？請問關於台北地檢署勾結鏡新聞，淪為政治打手你有沒有什麼評論？」自己還是那一句話，其實記者問的他不一定要回答，「算了不要口出惡言」。



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