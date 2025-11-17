徵阿里山旅遊示範員及試玩員抽英迪格萬元雙人住宿券
(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】嘉義縣政府將於元旦清晨舉辦「2026阿里山日出印象音樂會」，活動免門票入場，只需購買阿里山國家森林遊樂區入園門票即可參加，邀請全台旅人登上海拔二千多公尺的雲端，迎接新年的第一縷日出。
為結合阿里山日出印象音樂會活動，同時推廣阿里山的多元魅力，嘉義縣政府特別與榮獲國際肯定的阿里山英迪格酒店（Hotel Indigo Alishan）攜手合作，推出「阿里山旅遊示範員」與「誠徵阿里山試玩員」兩大互動活動。透過線上分享與抽獎機制，鼓勵旅人以影像與文字記錄阿里山的獨特風景。「阿里山旅遊示範員」邀請曾造訪阿里山的旅人，分享個人旅遊玩法與照片，不論是台18線沿途的咖啡香、奮起湖老街的懷舊風情，或鄒族部落的文化體驗，只要留言附上行程介紹與自拍照，即有機會成為阿里山旅遊代言人。「誠徵阿里山試玩員」則為尚未踏上阿里山的旅人量身打造，只要從「慢遊嘉義」Facebook 粉絲專頁任一則 #阿里山Reels影片中，選出你最想前往的景點，截圖並留言說明理由，即能參加抽獎。
兩項活動皆有機會獲得阿里山英迪格酒店一泊二食精品雙人房住宿券（價值31,996元）。活動自即日起至 2026年1月4日截止，得獎名單將於 2026年1月5日公布在「慢遊嘉義」Facebook粉絲專頁。
文化觀光局表示，阿里山英迪格酒店長期致力於結合在地文化與永續旅遊精神，無論在建築設計、文化故事或餐飲理念上，都展現出阿里山獨有的山林美學。飯店今年榮獲 World Luxury Hotel Awards 六大殊榮，包括「亞洲最佳環保酒店」、「全球最佳設計精品酒店」、「東亞最佳永續酒店」三項酒店類大獎，以及館內餐廳 ton’u Kitchen 更奪得「亞洲最佳永續餐廳」、「東亞最佳在地食材菜單餐廳」、「東亞最佳精品酒店餐廳」三項餐飲大獎。此次與嘉義縣政府攜手合作，正是地方品牌與國際酒店共同推動永續旅遊的最佳示範。
阿里山沿線擁有壯闊的祝山日出、雲霧環繞的神木群、富含文化的鄒族部落，以及充滿特色的台18線沿途景點與文青咖啡館。歡迎想體驗「阿里山日出印象音樂會」的民眾，把握機會提前訂房並妥善安排行程，一起走進阿里山，體驗從日出到星空、從音樂到美食的浪漫 24 小時，感受最難忘的山林魅力。
更多活動詳情與抽獎規則，請上「慢遊嘉義Facebook粉絲專頁」(阿里山旅遊示範員https://reurl.cc/MMb4Vk、阿里山試玩員https://reurl.cc/qKOr3y)查詢，一同在阿里山迎接2026的第一道曙光，感受最純粹的山林與音樂之美。
其他人也在看
中國官方突喊「別去日本」！多家航司秒開退票潮 旅客刷一排成功退款
（記者周德瑄／綜合報導）中國外交部14日突然發布提醒，呼籲中國公民近期避免前往日本，引發旅遊市場立即出現連鎖反 […]引新聞 ・ 1 天前
抵制行動開始！ 大陸多家旅行社已停賣赴日產品
日本首相高市早苗的「台灣有事論」，持續發酵，就在大陸外交部與大陸文旅部，一方面提升對日本的旅遊警示，一方面警告大陸民眾，不要去日本旅遊之後，日本共同社報導，大陸方面已經有多家大型旅行社，從今（17）日中廣新聞網 ・ 3 小時前
台灣好行梅嶺線 50元暢遊
記者林雪娟∕台南報導 邀請民眾至山區體驗豐富自然與人文魅力，觀旅局邀請民眾搭乘台灣好…中華日報 ・ 1 天前
「命中注定我愛你」取景地飄臭味！韓客崩潰 多年未清理
石門水庫薑母島因偶像劇「命中注定我愛你」聲名大噪，吸引眾多遊客前往一探究竟。這座被群山環繞、有著船隻停靠和釣魚人影的小島，去年吸引了超過8萬名遊客。然而，近期有韓國觀光客反映島上出現惡臭問題，經調查發現是因化糞池6年未清理所致。目前相關單位已迅速處理，但島上部分設施老舊問題仍待解決，以維持觀光品質及居民生活環境。TVBS新聞網 ・ 1 天前
日本旅遊新制「2項確定上路」 達人曝住一地多付錢
日本迎接大批國際旅客，為消弭觀光亂象將推行各種新制，日本旅遊達人「林氏璧」分享2026日本旅遊新制，直言影響廣泛的免稅制度將改為先付後退，至於加徵住宿稅，明年三月在京都住宿，就要多付一筆錢。中時新聞網 ・ 22 小時前
(影) 難得中日看法一致! 中宣布旅遊禁令 日大力支持 「斯坦」兄弟也專刁陸客
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前出席國會質詢時，強調「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」，暗示日本可能動用「集體自衛權」介入台海衝突，相關言論引發中國官方強烈不滿。為了對日本旅遊業進行報復，北京當局近期發布公開建議，呼籲中國民眾暫時停止赴日旅遊。沒想到，該項建議不只遭到中國民眾無視，還得到日本網友的廣泛支持，希望中國全面禁止不遵守國際禮儀的國民出國旅遊。 推主「墓碑科技」透過 X 發布推文指出，為了反制高市早苗的涉台言論，中國外交部近期提出公開建議，以「可能涉及人身安全重大風險」為由，要求國內民眾停止前往日本旅遊，並向國內航空公司施壓，要求免費取消飛往東京、大阪等地的航班，試圖打擊日本的觀光旅遊產業。隨後，中國東方航空也呼應政府要求，免費開放民眾取消或更改 15 日至月底的赴日機票。 因有中國遊客不守規矩搞破壞，日本神奈川縣鐮倉市的知名溫泉場所「稻村崎溫泉」特別用中文告知中國遊客要遵守泡湯禮儀。 圖 : 翻攝自大河報 然而，在相關消息公布後，許多日本民眾卻感到十分開心，認為中國政府限制民眾赴日旅遊的政策，可能大幅改善日本民眾的生活水準。「墓碑科技」表示，雖然相關政策可能新頭殼 ・ 1 小時前
南投三千青楓換新裝「轉紅七成」 園區銀杏波波草爭豔
南投杉林溪已迎來美不勝收的賞楓季節，成為國內賞楓勝地之一！目前園區內約有三千多顆青楓已變色七至八成，配合金黃色的銀杏葉以及可愛的波波草，共同編織出一幅繽紛的秋冬畫卷。遊客們紛紛表示，在此欣賞台灣本土楓紅景觀，不僅能感受芬多精的滋養，更能享受大自然帶來的療癒效果，無需遠赴國外也能飽覽絕美秋景。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
低碳工法打造野柳里步道 漫遊新北山海之間
記者蔡琇惠／新北報導 位於新北市萬里區的「野柳里登山步道」是新北市觀光旅遊局「山海同…中華日報 ・ 9 小時前
官方呼籲避免前往日本 陸客：臨時改動成本太高了！
大陸近日不斷拉高對日本首相高市早苗的批判，官方並指日本治安不靖、安全環境持續惡化，呼籲中國公民避免前往。但本報記者16日...聯合新聞網 ・ 1 天前
直擊／河口湖楓葉紅了！揭秘爆滿楓紅同框富士山攝影點 距離東京車程不用3小時
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／日本山梨縣報導每年秋天都會有眾多遊客湧入日本賞楓，目前關東、關西也都即將進入最佳賞楓時期。《FTNN新聞網》記者直擊，位於山梨...FTNN新聞網 ・ 1 天前
旗津海水浴場大改造 4.78億打造沙丘綠洲海洋新景觀
高雄旗津觀光將迎來重大轉型！「旗津海水浴場建築及環境營造統包工程」今（17）日開工，宣告總經費4.78億元的「灣區大港‧旗津領航」計畫正式啟動，工程預計明年12月完工，未來將以「沙丘、綠洲、海洋」為設計概念，打造全新遊客服務中心、海水浴場救生站、淋浴公廁及特色Sunset Bar等設施，並全面改造海岸線景觀，串連亞灣區拚觀光。中時新聞網 ・ 4 小時前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
中國籲民眾別去日本！多家航空機票免費退改
[NOWnews今日新聞]中日緊張關係持續升溫，由於不滿日相高市早苗「台灣有事」的言論，中國外交部14日發布通告，提醒中國公民近期暫勿前往日本。中國東方航空、中國南方航空、中國國際航空等三家航空公司，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台灣天燈快閃倫敦市集 英國民眾一早排隊盼赴台旅遊
（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）位於東倫敦的超人氣老斯皮塔菲爾茲市集（Old Spitalfields Market）今天出現罕見景象，彷彿被竹林圍繞的半開放空間懸掛一串串形似台灣平溪或十分天燈的燈籠，溫暖的燈光籠罩一早即絡繹不絕的排隊人潮。中央社 ・ 1 天前
2025「日本紅葉前線」出爐！今年楓紅比往年晚，日本賞楓時間、最佳景點完整攻略 | ELLE
日本紅葉前線時間曝光！今年楓紅時間比往年平均晚，請筆記！2025 日本紅葉季預測出爐！從北海道到九州，約 700 處熱門景點與 2,900 座山岳地區的紅葉與銀杏最佳觀賞期時間公開，一次掌握最完整的賞楓資訊。Elle ・ 3 天前
搭乘台南台灣好行「梅嶺線」暢遊玉井、楠西與龜丹
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為歡迎遊客深入體驗台南楠西及玉井地區豐富自然與人文資源魅力，臺南市政府觀互傳媒 ・ 1 天前
冬遊慕尼黑！長榮航空直飛優惠：從哥德尖塔到童話古堡的浪漫之旅
秋冬的慕尼黑，是一幅融合藝術、歷史與童話的畫卷。當寒風輕拂巴伐利亞的街道，古老的哥德式教堂尖塔直指天空，夢幻城堡在雪景中閃耀，彷彿訴說著千年的傳說。這裡不僅是啤酒節的狂歡舞台，更是藝術與建築愛好者的天堂。從巴洛克宮殿的奢華到洛可可教堂的精緻，慕尼黑以其獨特的歷史底蘊，邀請旅人走進一場穿越時空的旅程。Yahoo旅遊特別企劃 ・ 7 小時前
今年國人赴中277萬人次 中客赴金馬觀光僅16.9萬人
中共持續禁止中國團客赴台灣本島旅遊，僅開放赴金門、馬祖觀光，近期更呼籲中國公民勿前往日本旅遊。我官方統計，今年1月至10月期間，中國觀光客前往金馬觀光，總計16萬9159人次。陸委會統計資料顯示，2024年國人赴中277萬人次，今年1至9月為234.4萬人次；去年3月至今年9月台灣的旅行社組團赴中，自由時報 ・ 8 小時前
晶泉丰旅迎春住房開放！早鳥優惠、加贈燕窩禮盒，海陸鍋物再加碼
晶泉丰旅的春節住房方案自開放預訂以來便話題十足，礁溪與北投兩館同步推出「一泊一食」與「一泊二食」雙版本，雙人同行每房每晚最低11,800元起，不論想泡湯放鬆、想圍爐團聚，都能找到最合適的住宿形式。更吸引人的是，凡於12月12日前預訂一泊一食方案，即可獲贈市價逾千元...styletc ・ 3 小時前
曼谷街頭遊客 (圖)
泰國觀光局預計，今年來泰國旅遊的國際遊客人次將來到3340萬人次，較去年下降6%。圖為行經曼谷通羅區（Thonglor）的遊客。中央社 ・ 1 天前