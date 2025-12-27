徵「腹肌陪滑員」！月薪22萬需雪地裸上身陪滑

中國猛男經濟正夯！（圖／抖音）





中國猛男經濟正夯！許多景點為了吸引遊客，紛紛推出帥哥猛男牌！四川有景點徵才，要找身高185公分以上，有腹肌的「陪滑官」，開出月薪超過台幣22萬的薪資待遇，但工作條件是要在雪地裡裸上身陪遊客滑雪，消息曝光後吸引不少人面試應徵。

東北景點陪滑員：「姊姊該滑雪了，姊姊你多重，128斤（64公斤），好，公主請滑雪。」

在雪地裡露出結實身材抱著女生滑雪，這是中國一些雪場推出的猛男代滑服務，現在在四川更有景點業者，要應徵找腹肌陪滑官身高需要185公分以上，開出月薪5萬人民幣的優渥條件約台幣22萬，徵才消息一曝光立刻引發熱議。

廣告 廣告

中國網路新聞：「此次招聘吸引25人報名，僅計畫錄取4至6人，目前已經有兩人錄用，競爭十分激烈。」

雖然薪水不錯不過景點業者強調，陪滑工作不單只是陪遊客滑雪，必須在雪地裡赤裸上半身，而且還要提供其他服務。

中國網路新聞：「演員需裸露腹肌胸肌，執行公主抱舞蹈表演等任務，對體力及顏值均有極高的要求。」

為了搶冬日冰雪商機中國各地景點業者花招百出，在河南老君山還推出錦衣衛陪爬團。

河南老君山遊客：「蓋章完成，公主你是最棒的，老君山護法天團，歡迎公主駕到。」

要在雪中爬山對體力本來就是一大負荷，但有了錦衣衛陪爬團似乎讓不少女遊客更有動力。

中國網路新聞：「他們的工作內容是陪遊客爬山，主打一個提供情緒價值，唱歌跳舞是基本技能。」

老君山的帥哥陪爬團，由9名身高180公分以上的小鮮肉組成，每天都有上百名遊客找他們合影，不僅成功在網上炒熱話題也帶動景點人流。

更多東森新聞報導

獨家／雪地冰面怎防滑 遊客可備登山杖、鞋裝冰爪

超強小蜜蜂！合歡山雪地郵差 穿梭光復送物資

影／氣象署才示警 全台3地「下冰雹了」

