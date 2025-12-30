即時中心／顏一軒報導

中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布進行「正義使命-2025」的圍台實彈軍演，範圍涵蓋台灣海峽、台灣西南部海域，並於今（30）日上午對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊，此舉讓多位美國、日本、歐洲國會議員與政府官員齊聲挺台，並批評中國的非理性脅迫行為。對此，外交部長林佳龍表示，他代表外交部嚴正譴責威權政府以武力恫嚇、企圖單方面改變現狀的作法，而總統賴清德稍早也明確呼籲「台灣不升高衝突、不挑起爭端；但面對威脅，絕不退讓」，台灣願做負責任的國際成員，與理念相近國家一起守護印太的和平、穩定與繁榮。





林佳龍指出，這兩天，中國以「正義使命-2025」為名，對台灣周邊進行高強度軍事演訓與實彈射擊，刻意升高對台軍事脅迫，衝擊台海與區域和平穩定，也影響國際航運與飛航安全；他要代表外交部嚴正譴責威權政府以武力恫嚇、企圖單方面改變現狀的作法。

林佳龍強調，維持台海和平穩定是國際社會共同利益，也是全球共識。任何片面以軍事行動或灰色地帶手段施壓，都只會加深緊張、破壞以規則為基礎的國際秩序，不僅挑戰《聯合國憲章》（The Charter of the United Nations）有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範。

因此，他要特別感謝全球民主夥伴及友邦政府公開表達關切與譴責，共同反對中共以武力或脅迫破壞台海穩定現狀。

同時，林佳龍說，賴總統稍早也明確呼籲「台灣不升高衝突、不挑起爭端；但面對威脅，絕不退讓」；我國願做負責任的國際成員，與理念相近國家一起守護印太的和平、穩定與繁榮。

另一方面，林佳龍也要向堅守崗位的國軍弟兄姊妹與海巡人員致敬，「謝謝他們在前線的付出，守護我們的日常，外交部會持續與各方夥伴並肩，深化合作、凝聚共識，讓台灣成為區域和平穩定的力量」。





原文出處：快新聞／德不孤必有鄰！中國又搞環台軍演 林佳龍嚴正譴責、致謝民主夥伴挺台

