「德不孤，必有鄰」 陳其邁喊：高市挺台灣、高市挺高市！

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在國會說出「台灣有事，日本存亡危機事態」引發中日關係緊張，中方隨即對日祭出旅遊警示及禁止水產進口等制裁，高雄市長陳其邁今(21)日表示，「高市挺台灣、高市挺高市」這是理所當然，加強彼此交流合作、建立互信基礎非常重要。

陳其邁指出，我們跟日本交流協會在高雄固定都有一些包括台日大港水果祭，或者各式各樣的節慶活動，，我們台灣也一直在國際的社群裡面，包括我們民間的活力，像我們的慈濟等，也都非常積極有意義參與很多國際的活動。

他說，如果能夠彼此加強台日之間，不管是在人民、政府，或者是各個層級的一個交流，當然對台灣來說，是一個正面的意義；高市首相其實對於東亞的安全局勢也非常的熟悉，怎麼樣能夠加強彼此的交流合作，建立互信的基礎，深化各種不同階層的一個交流，這個也是非常重要的事情。

