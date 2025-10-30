德事隆推「AT-6衍生型」 攔截長程自殺無人機
記者賴韋廷／綜合報導
軍聞網站「Army Recognition」27日報導，美國德事隆集團（Textron）為AT-6「金鋼狼」（Wolverine）輕型攻擊機，整合反無人機作戰能力，使其能勝任攔截伊朗「見證者」系列等長程自殺無人機的任務。
根據報導，德事隆這款可執行反無人機任務的AT-6攻擊機衍生型，配備先進模組化感測器與武器系統，可支援超過66種武裝掛載組合，執行日夜間反無人機巡邏、低強度對地攻擊，以及空中密接支援等多樣化任務。德事隆指出，相較成本高昂的防空系統，或改裝民用機攔截等臨時性的反無人機手段，AT-6在成本與生存能力上，具明顯優勢。
德事隆表示，AT-6系列攻擊機已獲美軍採用，是耐用、具短場起降能力與成本效益的反無人機選項；基於其模組化設計，即使在無人機威脅暫緩的時期，也能保持高度作戰效能。根據評估，美國及盟友對此類機型的潛在需求達200架。
德事隆內部分析，隨著無人機科技持續進步，未來無人系統可能具備直接攻擊空中目標的能力。目前烏俄皆利用改裝的民用機或直升機，充當反無人機作戰平臺，但恐難應對未來的無人機威脅，因此發展專用軍機執行反無人機任務，更能兼顧戰場生存性與任務多樣性。
AT-6「金鋼狼」攻擊機整合反無人機能力，將可攔截長程自殺無人機。（取自德事隆集團網站）
AT-6系列攻擊機是耐用、具短場起降能力與成本效益的反無人機選項。（取自DVIDS網站）
AT-6攻擊機可支援超過66種武裝掛載組合，足以勝任多元任務。（取自DVIDS網站）
