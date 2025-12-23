德修宮慈善文教基金會嘉惠桃園弱勢學子 發獎學金助力勇敢追夢

桃園市長張善政今（23）日中午前往桃園區，出席「德修宮慈善文教基金會114年下半年度清寒獎助學金頒獎典禮」。張善政表示，德修宮慈善文教基金會長年於每年上、下半年捐助清寒獎助學金，嘉惠近千名學生，關懷桃園弱勢學子，市府與各校深表感佩。基金會穩定投入教育公益，協助學生減輕經濟壓力，讓孩子安心向學，感謝執行長郭麗華、副執行長廖萬全及團隊的長期付出，期勉受獎學生善用資源、精進自我，未來學有所成後回饋社會。

基金會長期投入弱勢家庭學生與文教關懷，期盼透過獎助學金支持學子安心求學、發展志向。圖：市府提供

德修宮慈善文教基金會執行長郭麗華表示，基金會長期投入弱勢家庭學生與文教關懷，期盼透過獎助學金支持學子安心求學、發展志向。她也感謝各校校長與師長的用心陪伴，讓學生在關愛中成長，未來基金會除定期頒發獎助學金外，也將持續協助有特殊困境的學生，共同守護教育根基。

今日頒獎典禮中，大溪高中及永豐高中受獎助學生特別透過影片代表全體受獎助學生表達感謝，表示獎學金不僅減輕經濟壓力，更是一份鼓勵與肯定，將化為持續精進學業、勇敢向前的動力，並期許未來有能力時，將這份善意回饋社會。

教育局表示，德修宮慈善文教基金會是由春虹建設董事長黃正園號召善心同好，於104年7月成立，並設立桃園市公立高中職清寒獎助學金辦法，協助清寒學生安心就學。近4年來已嘉惠近4000名學生，累計捐助金額超過1185萬元，幫助桃園學子克服困境，持續追求學業與夢想。

