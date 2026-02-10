德元埤大型氣球嘉年華 初一熱鬧登場

為迎接新春佳節，德元埤荷蘭村將於2月17日至3月1日舉辦「百花迎春・馬躍新春 德元埤大型氣球嘉年華」。活動以大型氣球藝術裝置為主軸，結合人氣可愛角色、百花花海景緻及主題化露營體驗，打造春節期間兼具視覺亮點、親子互動與療癒氛圍的節慶型園區活動，邀請民眾走春踏青，感受德元埤獨有的新年魅力。

圖說：德元埤荷蘭村將於2月17日至3月1日舉辦「百花迎春・馬躍新春 德元埤大型氣球嘉年華」。(圖片來源/台南觀旅局)

廣告 廣告

台南市長黃偉哲表示，德元埤擁有遼闊的自然空間與獨具特色的異國風情園區，是春節連假期間適合全齡族群造訪的熱門旅遊景點。本次活動透過高辨識度的大型氣球主視覺，搭配整體沉浸式場域規劃，讓遊客在走春、拍照、散步與露營的過程中，自然融入園區氛圍，留下「只屬於德元埤的新春回憶」，同時也展現臺南持續以創意活動推動觀光、活絡地方經濟的用心。

觀旅局局長林國華表示，活動主題以「馬年奔騰 × 新春喜氣」為核心，於園區內規劃多組大型氣球藝術裝置，包括深受大小朋友喜愛的巷仔 Niau、魚頭君、卡比胖拉氣偶，以及象徵希望與祝福的熱氣球造型，並結合繽紛百花花海景觀，營造出層次豐富、充滿年節喜氣的視覺亮點，讓遊客在園區各角落皆能感受濃厚的新春氛圍。

初一至初五更特別安排街頭藝人現場演出，透過多元表演形式，讓民眾在走春、賞花與拍照之餘，能不期而遇地欣賞精彩表演，增添旅程中的驚喜與互動感；同時設置新春市集，結合在地特色美食、親子互動體驗及周邊商品，打造兼具文化內涵、趣味互動與消費體驗的節慶市集空間，為園區注入熱鬧歡樂的年節氛圍。

此外，活動期間同步推出消費加碼優惠，民眾憑虎頭埤風景區或葫蘆埤自然公園發票，至德元埤荷蘭村園區內單筆消費滿399元，即可現場折抵50元。誠摯邀請全國民眾把握春節與連假期間，安排一趟德元埤新春小旅行，在氣球藝術、花海美景與歡樂氛圍中迎接嶄新的一年。

更多品觀點報導

十鼓園區變身奇幻場域 「2026魔法藝術節」年前登場

新化年貨、虎頭埤、奇美博物館一次滿足

