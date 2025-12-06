德元埤荷蘭村魔法節 開幕

「二○二五德元埤水漾風生－荷蘭村魔法節」活動六日起一連二天於柳營德元埤荷蘭村盛大登場，以歐洲「聖尼古拉斯節」為主題，透過燈飾、場景佈置與音樂打造濃厚的冬季節慶氛圍，並結合創意市集、在地美食、親子手作闖關集點換禮物、素人表演及夜間火舞演出，湖光、火光與星光交織出夢幻的異國風情，吸引許多外縣市遊客到訪。

德元埤荷蘭村係以荷蘭為主題建構的風景區，原汁原味的荷蘭風車及木橋、湖畔步道與節慶布置區吸引民眾留影，親子在市集攤位前體驗手作、品嘗特色餐食，歡笑聲瀰漫活動場域，夜間湖面倒映的燈光更增添冬夜浪漫氣息。

市長黃偉哲表示，柳營有自然生態、優美湖景與濃厚農村文化，具備推展節慶旅遊的絕佳條件，荷蘭村魔法節以國際節慶為創意核心，結合在地文化展現柳營特色，希望吸引更多外地民眾走進德元埤，認識這座兼具自然與人文魅力的湖畔景點。

觀光旅遊局長林國華指出，荷蘭村魔法節是全台少見以荷蘭聖尼古拉斯節為主軸的主題活動，市府透過表演市集將文化轉譯，搭配場域特色打造專屬於柳營的節慶活動品牌，活動也串聯多間在地特色業者推優惠，讓遊客欣賞精采表演及享受地方美食之餘也能體驗獨木舟及選物，將節慶能量延伸至周邊產業，帶動地方觀光發展，另也提醒七日還有一天，歡迎全國民眾柳營德元埤體驗冬季限定的異國節慶與荷蘭村魔法魅力。