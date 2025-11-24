德元埤荷蘭村魔法節 12月登場

南市長黃偉哲、觀旅局長林國華宣布荷蘭村魔法節精彩內容，歡迎今年冬季到臺南體驗夢幻又浪漫的節慶氛圍。（記者李嘉祥攝）

荷蘭風車是柳營德元埤荷蘭村一大特色，臺南市政府觀光旅遊局今年十二月六、七日將於此地舉辦「德元埤水漾風生－荷蘭村魔法節」，市長黃偉哲、觀旅局長林國華昨（廿四）日出席造勢活動，邀小丑等表演團體秀出精彩橋段，為今年冬季最具節慶氛圍的活動揭開序幕。

黃偉哲市長表示，柳營區兼具自然生態與農村文化特色，而德元埤荷蘭村有自荷蘭的大風車與大片草原，加上適合露營天氣，成為臺南旅遊新亮點；市府今年首次於荷蘭村舉辦魔法節活動，內容豐富，也可與周邊新營、東山、白河、後壁等生活圈形成多元旅遊動線，邀大家來臺南喝咖啡、泡溫泉，感受濃厚節慶氣息與專屬南臺灣冬日魔法。

林國華局長說明此次活動以歐洲代表性的「聖尼古拉斯節」為靈感，融合異國節慶與在地特色文化，打造全台唯一的「荷蘭村魔法節」，有創意市集、奇幻舞台演出、親子手作闖關兌換限量小禮物、趣味體驗等，晚上還有吸睛火舞演出，讓大小朋友沉浸溫馨浪漫節慶氛圍，並推廣柳營在地產業與觀光資源。

林國華局長指出，荷蘭村魔法節不僅是年度重點活動，也是展現柳營魅力最佳舞台，並透過節慶串聯周邊觀光農園、歷史建築與休閒園區，活動期間也與多家在地業者合作，包括荷蘭村獨木舟體驗折抵、總裁食堂良食所單筆消費滿額贈送紐登斯鮮奶冰淇淋、生活市集店內滿千贈荷蘭村限定小禮物、湖畔餐廳前百名購買餐盒折扣優惠，期吸引更多遊客走進柳營。