德元埤荷蘭村魔法節12/6登場 體驗臺南浪漫冬季

記者王勇智／臺南報導

擁有「原汁原味」的荷蘭風車是臺南德元埤荷蘭村的一大特色，臺南市政府今（24）日在永華市政中心舉辦活動記者會，宣布「2025德元埤水漾風生－荷蘭村魔法節」將於12月6、7日在柳營德元埤荷蘭村盛大登場，為今年冬季最具節慶氛圍的活動揭開序幕。

臺南市觀旅局指出，此次活動以歐洲代表性的「聖尼古拉斯節」為靈感，打造全臺唯一的「荷蘭村魔法節」。活動內容融合異國節慶與地方文化，包括創意市集、奇幻舞台演出、親子DIY闖關（完成可兌換限量小禮物）、趣味體驗等，晚上還有吸睛火舞演出，讓大小朋友沉浸在溫馨又浪漫的節慶氛圍。

活動期間多家在地業者合作推出專屬優惠，讓遊客玩得開心也能享受在地好康，包括「荷蘭村獨木舟」體驗折抵100元；「總裁食堂．良食所」單筆消費滿777元贈送紐登斯鮮奶冰淇淋；「生活市集」店內滿千贈荷蘭村限定小禮物；「湖畔餐廳」前100名購買餐盒的民眾享9折優惠，內容豐富實惠。

臺南市觀旅局指出，「2025荷蘭村魔法節」不僅是年度重點活動，更是向全國展現柳營魅力的最佳舞台。期待藉由異國文化與在地特色的結合，吸引更多遊客走進柳營、認識柳營。誠摯邀請全國民眾攜家帶眷，在冬季假期走訪柳營德元埤荷蘭村，感受濃厚的聖誕氣息與專屬南臺灣的冬日魔法。

臺南市政府今日舉辦記者會，宣布「2025德元埤水漾風生－荷蘭村魔法節」將於12月6、7日在柳營德元埤荷蘭村盛大登場。（取自荷蘭村去露營臉書）

位於臺南柳營的德元埤荷蘭村，結合荷蘭風車、水上體驗、露營烤肉與生態教育，打造溪北地區最具特色的旅遊亮點。（取自荷蘭村去露營臉書）