德元埤荷蘭村魔法節12/6登場 黃偉哲邀體驗南台灣最浪漫冬季
[Newtalk新聞] 擁有「原汁原味」的荷蘭風車是台南德元埤荷蘭村的一大特色，台南市政府今(24)日舉辦活動記者會，市長黃偉哲宣布「2025德元埤水漾風生－荷蘭村魔法節」將於12月6、7日在柳營德元埤荷蘭村盛大登場，為今年冬季最具節慶氛圍的活動揭開序幕。
黃偉哲表示，荷蘭村近年變熱鬧了，擁有來自荷蘭的大風車與大片草原，配上最近適合露營的天氣，成為國內民眾來台南旅遊的新亮點。12月6、7日市府首次於荷蘭村舉辦魔法節活動，不但內容豐富，更可與周邊新營、東山、白河、後壁等生活圈形成多元旅遊動線，邀請大家來台南喝咖啡、泡溫泉，把台南的美景與美食一次玩遍、吃遍。
觀旅局指出，此次活動以歐洲代表性的「聖尼古拉斯節」為靈感，打造全台唯一的「荷蘭村魔法節」。活動內容融合異國節慶與地方文化，包括創意市集、奇幻舞台演出、親子DIY闖關（完成可兌換限量小禮物）、趣味體驗等，晚上還有吸睛火舞演出，讓大小朋友沉浸在溫馨又浪漫的節慶氛圍。
活動期間多家在地業者合作推出專屬優惠，讓遊客玩得開心也能享受在地好康，包括「荷蘭村獨木舟」體驗折抵100元；「總裁食堂‧良食所」單筆消費滿777元贈送紐登斯鮮奶冰淇淋；「生活市集」店內滿千贈荷蘭村限定小禮物；「湖畔餐廳」前100名購買餐盒的民眾享9折優惠，內容豐富實惠。
日記者會由小丑熱鬧開場，觀光旅遊局林國華局長、議員王宣貿、立委陳亭妃、立委林俊憲、立委謝龍介辦公室及各議員服務處代表皆到場參與。
觀旅局指出，「2025荷蘭村魔法節」不僅是年度重點活動，更是向全國展現柳營魅力的最佳舞台。期待藉由異國文化與在地特色的結合，吸引更多遊客走進柳營、認識柳營。誠摯邀請全國民眾攜家帶眷，在冬季假期走訪柳營德元埤荷蘭村，感受濃厚的聖誕氣息與專屬南台灣的冬日魔法。
最新消息請參考:
臺南旅遊臉書：https://www.facebook.com/traveltainan/?locale2=ru_RU&_rdr
荷蘭村去露營臉書：https://www.facebook.com/hollandvillage2022/?locale=zh_TW
更多Newtalk新聞報導
南市議員李宗霖婚宴席開百桌 總統市長民代齊獻祝福
台南藍軍批「高雄垃圾山台南火燒山」 陳以信建議引進AI監控技術
其他人也在看
台灣週休三日有望實施？「上班四天、放三天」達連署門檻 這天見分曉
台灣週休三日有望實施？國內眾人關注高工時問題，有民眾透過「公共政策網路參與平台」提案推動週休三日，目前已突破5000人附議門檻，獲得5768人支持，主管機關勞動部依法須在12月7日前提出正式回應。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
快訊／高雄夢時代爆意外！70歲香港人吃饗食天堂噎到OHCA
週末聚餐釀意外！高雄夢時代今（23）日晚間19時許，一名70歲婦人於吃到飽用餐時，疑似被異物噎到，當場倒地失去呼吸心跳。消防局出動2車4人前，目前送醫搶救中。詳細事發原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
深夜收到老闆line害人壓力爆表！該如何是好？政府給答案
幾乎每個上班族都曾在夜間收到主管的工作資訊，讓人糾結不已。最近一名網友就稱，曾在凌晨2時收到老闆透過Line傳來的工作通知，引發網友熱議，也再次掀起對「下班時間該不該回訊息」的爭議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台南自行車賽出車禍 15歲少年遭車輛撞擊重傷
台南市 / 綜合報導 昨(23)日上午，台南新玉門關，舉行一場由民間單位主辦的自行車比賽，吸引1800名選手參加，在行經左鎮區時，其中一名15歲黃姓選手，和其他選手擦撞後，摔飛到內側車道，當場遭後方車輛撞傷，少年重傷命危，在加護病房搶救，事後遭質疑，出事車道疑似沒有適當防護措施，而有不少路過民眾，也指出，賽程中，自行車選手集體闖燈違規，對此，警方回應，雖然主辦方有申請路權，仍須遵守交通號誌與標線。大量自行車選手行駛馬路上，畫面中看到，突然間，一名15歲少年和其他選手擦撞後，人車倒在內側車道，後方自小客車閃不及追撞上去，少年直接被輾過，救護車火速抵達，救護人員趕緊將少年台上擔架，送往醫院，但少年全身擦挫傷，傷勢嚴重，生命跡象不穩定，被送到加護病房急救。事發在23日上午，在台南「新玉門關」，有一場由民間單位主辦的自行車聯名賽，路途行經新化、玉井、龍崎、關廟、左鎮、南化到高雄旗山、內門等地，全長約78公里，吸引1800名選手參加，當天在行經台20線時，15歲的黃姓少年，發生意外，自行車行駛的道路，遭質疑，疑似沒有適當防護措施，少年碰撞後，摔到內車道，而遭後方車輛撞傷。新化交通分隊小隊長吳鎮宇說：「黃姓自行車騎士受傷後送醫院救治，詳細肇事原因仍待釐清。」活動有合法申請路權，路口可以看到有交管人員，但不少民眾行經路段時發現，自行車選手在比賽途中，疑似未遵守交通號誌，右彎時集體闖闖紅燈，引發安全疑慮。交大副大隊長黃筱寧說：「主辦單位提出路權使用申請，經各機關審查核准同意在案，惟臨時使用道路期間，用路人仍應遵守道路標誌標線，及交通號誌規範。」警方強調，比賽期間，仍需遵守號誌與標線，避免發生危險，主辦方也表示，將會加強安全宣導，以免發生意外。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 天前
北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 台北報導台北市大同區一家老字號銀樓，日前被LV在台代理人檢舉，業者涉嫌在店內販售未經授權的LV金鐲，LV在台代理人購買後送驗，確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉，近日，檢方依商標法起訴業者，業者今天（週日）出面喊冤，表示都是幫客人代購，並沒有在櫃上陳列販賣。走進銀樓看得眼花撩亂，湊近一看，這款金手鐲格外顯眼，有著一朵白色山茶花、或是像這款有獨特四葉草造型，都很受消費者歡迎，但這些造型乍看下，都像專櫃品牌LV或香奈兒的標誌性符號。LV在台代理人接獲檢舉，來到北市這家老字號銀樓購買後隨即送驗提告，老闆娘出面喊冤。北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）當事銀樓業者：「因為一直被消費者說你們怎麼沒有賣，不然就幫他從網路上面買來，然後他如果要就幫他買，你怎麼不去講那個菜市場拿來裝袋子的，你怎麼不去抓那些啊？」老字號銀樓就在台北市大同區，去年8月LV在台代理人接獲檢舉，以2萬6千8百元買下一條有著LV經典花紋圖案的手鍊，送驗後確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉。老闆娘說，店內主要做黃金買賣，這種款式的手鍊都是客人要求才會進貨代購，並非刻意販售這類商品。但檢方認為店內的確有陳列而且還標價販售，還是依商標法起訴。當事銀樓業者：「我們只會做幫忙買的動作，而並不會說自己檯面上也放一大堆，(客人)實際上詢問是有，最主要是消費者不敢在網路上面買。」北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）非本案律師 李育昇：「店家所陳列販售的商品上面，有精品品牌的標誌，足以誤導消費者，讓人誤以為該商品是正品，已經侵害精品商標權涉犯侵害商標罪，要處三年以下有期徒刑拘役或併科二十萬元以下的罰金。」雖然業者可以跟LV集團和解，但和解費勢必又是不小數目現在檢方請求法院將蒐證買下的手鍊沒收，接下來也要追查，還有哪些銀樓涉嫌違法販售這類商品。原文出處：北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購 更多民視新聞報導她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力安心生育！「這縣市」公托量勇奪全國之冠 市長：感謝托育員辛勞台中爆隨機攻擊 男持美工刀揪女髮撂狠話：敢報警就殺人民視影音 ・ 1 天前
今年冬天，別讓寒冷成為他們夜晚的恐懼...邀你認購愛心棉被衣物，守護獨居長輩、弱勢孩童溫暖過冬
你能想像嗎？在那些我們裹著棉被還覺得冷的夜裡，有一群弱勢孩子與長者，正穿著不合時宜的單薄衣物，在屋內瑟瑟發抖，「保暖」這件事也成為他們每年冬天遙不可及的願望。Yahoo奇摩新聞 ・ 19 小時前
大溪月眉濕地落羽松季登場 交管詳情曝光
2025年大溪「月眉濕地落羽松季」，於今(24)日熱鬧登場，由桃園市水務局主辦，活動自今日起至明(115)年2月22日。月眉人工濕地生態公園種植大片落羽松林，每到秋末時節，總吸引大批遊客前往拍照打卡；周邊亦鄰近石門水庫、角板山楓葉景點及大溪老街，預料活動期間尤其是假日將湧現大量車潮、人潮。大溪警分局桃園電子報 ・ 9 小時前
后豐鐵馬道男童遭撞濺血翻白眼 暖醫出手救援
中部中心報導台中知名親子景點，后豐鐵馬道，再傳驚魂意外！一名6歲男童被撞倒地，右耳噴血，甚至間斷翻白眼，情況一度危急。還好一位知名眼科醫師路過，不僅第一時間出手救援，更直擊救護車開不進來、需靠警用機車接駁的"救援亂象"，過程險象環生！后豐鐵馬道警載男童就醫。(畫面來源:徐恩浩醫師授權提供)男童躺在地上，痛得不斷哀嚎，淒厲的哭聲，讓人聽了好揪心！知名眼科醫師徐浩恩，正好路過，連忙上前檢傷！小男童右耳噴血，還或許因為相當緊張，頻頻翻白眼！偏偏這時候，救護車因為道路狹窄，所以進不來！員警到場，搶時間，騎著警用機車，載著小男孩，驚險接駁，趕往700公尺外的隧道口，與救護車會合，徐醫師好人做到底，也騎著車趕來，還幫忙指揮交通，讓救護車順利開出去！后豐鐵馬道男童受傷。(畫面來源:徐恩浩醫師授權提供)事發在23號下午，6歲男童，在台中后豐鐵馬道，九號隧道口步行時，遭50歲吳姓男子，騎單車撞上，男童頭部撞擊地面，因此受傷！警方調查，吳姓男子沒有酒駕，疑似速度太快，見到男童時，來不及煞車，幸好有驚無險，男童就醫後，沒有大礙！但也意外點出鐵馬道緊急救援時的困難與問題。原文出處：后豐鐵馬道男童遭撞濺血翻白眼 暖醫出手救援 更多民視新聞報導新北離奇車禍！機車騎士撞單車自行就醫倒地亡 高大成分析「死因」新店單車撞機車釀2死！34歲男到院意識清醒突「搶救不治」 父親難接受控"寵物電動車"上路遭罰 投訴民眾反遭"求償3百萬"民視影音 ・ 1 小時前
暴雨襲東南亞 越南3天降雨1500毫米 釀90死 泰國水深及腰 衝擊200萬人
東南亞近期連日豪雨，多國陸續傳出災情。越南媒體11月20日報導，過去三天，越南中部多地雨量突破1500毫米，越南環境部表示，至少90人喪生、12人失蹤。中部是越南主要咖啡產區，同時也是以海灘觀光著稱的熱門地帶，但也屬暴雨與洪災的高風險區。泰國南部也遭遇破紀錄豪雨，造成嚴重山洪。11月24日，宋卡府合艾（Hat Yai）多處街道水深及腰，居民只能涉水或以船隻撤離，仍有數百名民眾受困。泰國官員指出，南部十個省上周平均雨量達300至500毫米，其中合艾的單日雨量更創下300年來新高，整體受影響人數逼近200萬。馬來西亞方面，當局公布救援畫面，顯示救難人員在西馬北部的吉蘭丹州（Kelantan）涉水救援，將受災居民轉送至救護車。越南統計總局指出，今年1月至10月間，極端天氣已造成279人死亡或失蹤，經濟損失逾20億美元（約新台幣630億元）。Yahoo奇摩（國際通） ・ 2 小時前
最新／桃園龜山爆警匪追逐！警開5槍 當場逮到2毒蟲
即時中心／徐子為報導桃園今（24）天上演一場警匪追逐戰！46歲許姓女子今下午3點半在桃園區三民路一段與自強路口違規迴轉，被警方攔查不停，沿路危險駕駛，且途中二度衝撞警車，後來在龜山區綜藝路一段與長壽路口朝輪胎開槍制止逮人，車上搜出海洛因、安非他命、喪屍菸彈與K他命等多種毒品，量不多但種類多。警方開槍還在確認。對此，警方初步說明，今下午15時30分，小檜溪所警員在自強路與三元路攔查違規自小客車，該車拒絕停車受檢立即逃逸，員警立即通報攔截圍捕，該車沿路高速行駛、危險駕駛期間衝撞警車，員警追至龜山區長壽路與忠義路口使用槍械將其輪胎打破，將嫌犯逮捕到案起獲毒品等相關證物。據了解，有2人被逮，其中1名嫌犯被開槍手中彈，員警擦挫傷無大礙。有網友也在社群平台Threads上指出，龜山剛剛發生警匪追逐，警方當場開了五槍。桃園龜山今天上演一場警匪追逐戰，46歲許姓女子在桃園區三民路一段與自強路口違規迴轉，被警方攔查不停，警方後開槍射輪胎制止逮人，車上搜出毒品。（圖／民視新聞）更多最新資訊，請鎖定《民視快新聞》。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／桃園龜山爆警匪追逐！警開5槍 當場逮到2毒蟲 更多民視新聞報導勞長洪申翰宣示：不會讓勞保倒 「撥補入法」可望三讀李四川稱施政非穿著漂亮 蘇巧慧「高衣Q」回應了高市挺台言論惹怒北京 美智庫曝「中國真正目的」民視影音 ・ 1 小時前
台灣獨步全球？公民連署「8小工時」改5小時
台灣勞工面臨工時過長問題，近期有民眾在公共政策參與平台發起連署，提議修改《勞基法》將每日工作時間從8小時縮減為5小時。該提案建議若雇主無法配合，可將剩餘3小時改為「健康加班費」工時，讓勞工自由選擇參加。這項創新提案引發各界討論，勞團雖表示尊重，但質疑在現有經濟條件下是否有足夠利潤基礎支持。根據2024年統計，台灣總工時位居全球第5、亞洲第2，高於日韓，顯示台灣勞工工時確實偏長。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
緬甸軍政府「炸毀KK園區」畫面曝光 逾千名外籍詐騙犯被捕
位於泰緬邊境、長年籠罩在犯罪陰影下的「KK園區」，近日遭到緬甸軍政府史無前例的大規模清剿行動。軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）本週親自下令，要求對妙瓦底（Myawaddy）地區這座知名的詐騙園區進行全面拆除，並表示此舉是履行國家責任、回應廣大民意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 1 天前
車齡僅4年引擎突傳異音 休旅車停靠路邊瞬陷火海
雲林縣 / 綜合報導 雲林發生火燒車的意外，熊熊火勢與濃煙，遠遠就看得到，嚇壞不少用路人，車主許姓男子開車下虎尾交流道，聽到引擎發出故障的聲音，車子才停路邊，就突然起火燃燒，還好他跟同車的朋友及時逃生，沒有人員受傷，車主說，這輛休旅車的車齡才4年，平常都有保養維護，不知道為什麼會燒起來，確切事故原因，要等火調小組鑑定調查。白色休旅車停在路邊，熊熊火勢不斷燃燒，還冒出陣陣黑色濃煙，為了避免發生意外，警車停在後方進行戒護，火燒車的意外，發生在昨(22)日下午，許姓男子開車載朋友，從台北出發要前往雲林斗六，才剛下虎尾交流道，車子突然燒了起來，消防隊員到場，拉起水線進行灌救，路過的車輛，都小心翼翼減速通過。休旅車被大火燒得面目全非，消防隊到場不到5分鐘，就把火勢撲滅，持續灑水降溫，雲林縣虎尾高鐵消防分隊小隊長黃琮淵說：「撲滅火勢之後，再打開引擎蓋，做最後的確認，是不是有其它的異物或東西在現場。」這起火燒車事故，沒有人員受傷，事發前，許姓男子聽到引擎有故障的聲音，車子才停在路邊沒多久就燒起來了。休旅車車主許先生說：「車停在紅綠燈的時候，引擎蓋就有點抖動，就怪怪的，然後趕快停旁邊，打空檔，然後熄火，然後引擎就開始冒火，還好人沒怎樣。」許姓男子跟朋友趕快下車逃生，發生驚險情況還心有餘悸，他強調，這輛車的車齡大約4年，平常都有固定保養，開車過程也沒有異常，火調小組後續要調查，是什麼原因才會發生這起火燒車意外。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
陳歐珀交保（1） (圖)
民進黨前立委陳歐珀（中）立委任內被控收賄、詐領助理費，犯罪所得874萬餘元，北檢依貪污等罪起訴，求刑24年2個月。台北地院24日開庭，裁定陳歐珀以新台幣500萬元交保，並限制出境、出海並戴電子腳環監控。中央社 ・ 2 小時前
豐原區的翁明公園旁傳持刀攻擊! 女遭怪男騎車撞又揮拳
中部中心 / 許家程 蔡枘埏 台中報導台中豐原的翁明公園傳出隨機攻擊事件，兩名女子在公園旁停好機車，遭到一名陌生男子騎腳踏車衝撞，其中一人要他別走，沒想到對方竟然揮拳還拉扯頭髮，甚至拿出美工刀，嗆敢報警就殺人，消息傳出，讓當地民眾人心惶惶，警方獲報，已經對揮刀男子，展開查緝。幽靜的公園旁傳出有街友持美工刀亂揮還嗆聲 民眾人心惶惶。（圖／民視新聞）年約50歲的男子騎著腳踏車離開，路線被警方鎖定掌握，他就是涉嫌在台中豐原翁明公園旁，持刀嗆聲還揮拳揍人的，張姓嫌犯，事發地點就在翁明公園旁的停車格，網友po文說，和朋友才把車停好，對方就莫名騎腳踏車撞過來，當下要他別走，但對方一個拳頭就過來，還拉扯她的頭髮，最可怕的是，還手持美工刀威脅，誰敢報警就殺人，根本就是恐怖隨機攻擊？女子遭陌生男子拉扯頭髮還揮拳 警方獲報已經全力緝凶逮人。（圖／民視新聞）休閒公園，平常有孩子玩耍，還有長者運動，雙方完全不認識，卻傳出有人持刀，打人攻擊事件，讓當地民眾人心惶惶，民眾說，萬一是老弱婦孺遇到該怎麼辦？轄區警方獲報後，派出大批警力，鎖定當地沒有固定居所的一名張姓街友。男子為何要對不認識的女子，隨機攻擊，單純是因為擦撞糾紛嗎？還是臨時起意？擔心又有其他人受害，警網兵分多路展開追查，要將人查緝到案釐清動機。原文出處：持刀攻擊? 女子公園旁停車格遭陌生男騎腳踏車衝撞機車 還被揮拳拉頭髮 更多民視新聞報導恐怖情人! 男向女友借錢未果持刀揮舞 警依家暴現行犯逮捕討錢不成怒揮刀！信義區63歲男刺傷同居女友遭警逮捕社子醉男失控揮刀襲警遭壓制 2警躲攻擊"摔落樓梯"受傷民視影音 ・ 6 小時前
她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力
根據英國《每日星報》（Daily Star）報導，事件發生於當地時間16日凌晨1點15分左右。47歲的安潔兒琳恩柯爾（Angel Lynn Curl）邀請另一名女性友人到家中，希望與交往兩年的男友一起發生三人性行為。然而，當男友與該名女性雙雙拒絕時，柯爾情緒失控，據稱多次用拳頭毆打男友...CTWANT ・ 1 天前